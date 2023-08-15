Китайцы презентовали дешевый городской электромобиль с необычным дизайном (фото)

FAW Bestune Xiaoma поступит в продажу в Китае уже в третьем квартале 2023 года. Электромобиль оснащен электромотором мощностью 27 сил и может развивать скорость до 100 км/ч.

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В Китае рассекретили новый компактный городской электромобиль FAW Bestune Xiaoma. Он составит конкуренцию популярному Wuling HongGuang Mini EV. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

FAW Bestune Xiaoma получил необычный дизайн с двухцветным кузовом. Спереди расположены прямоугольные фары.

Сзади размещены прямоугольные фонари и декоративные панели. Боковые зеркала заднего вида получили закругленную форму.

Сзади расположены прямоугольные фонари Фото: MIIT China

Габариты FAW Bestune Xiaoma:

длина — 3000 мм;

ширина — 1510 мм;

высота — 1630 мм;

колесная база — 1953 мм.

Снаряженная масса FAW Bestune Xiaoma составляет всего 685-715 кг. Полная масса достигает 1015 кг.

Интерьер рассчитан на четыре посадочных места. В целом он получился достаточно практичным.

Интерьер рассчитан на четыре посадочных места Фото: CarNewsChina

FAW Bestune Xiaoma оснащен электромотором мощностью 27 л.с. Максимальная скорость электромобиля достигает 100 км/ч. Запас хода составит около 280 км на одном заряде.

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Выход электрокара на китайский рынок состоится уже в третьем квартале 2023 года. Ожидается, что начальная цена составит около 4500 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что турецкий производитель Lampago презентовал бюджетный электроскутер Electric Trike.