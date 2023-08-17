У Китаї представили недорогий електромобіль у стилі Mini за $7500 (фото)
Changan Lumin надійшов у продаж у Китаї. Електромобіль оснащений 48-сильним електромотором і може розвивати швидкість до 101 км/год.
Китайський автовиробник Changan представив нову версію електромобіля Lumin. Новинка може проїхати до 205 км на одному заряді. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
Changan Lumin має мінімалістичний дизайн у стилі моделей Mini. Спереду розташовані круглі фари та невеликий повітрозабірник.
Задні ліхтарі також отримали круглу форму. Вище знаходиться невелике заднє скло.
Габарити Changan Lumin:
- довжина — 3270 мм;
- ширина — 1700 мм;
- висота — 1545 мм;
- колісна база — 1980 мм.
Changan Lumin побудований на електричній платформі Changan EPA0. Інтер'єр розрахований на чотири посадкові місця.
Всередині можна знайти 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Мультимедійна система підтримує підключення зі смартфоном по Bluetooth.
Електромобіль отримав прискорену зарядку з потужністю до 3,3 кВт. Зарядити батарею від 30% до 80% можна всього за 35 хвилин.
Changan Lumin оснащений електромотором потужністю 48 к.с. Максимальна швидкість становить 101 км/год.Важливо
Електрокар уже доступний для замовлення в Китаї. Початкова ціна моделі становить 54 900 юанів (7 500 доларів).
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