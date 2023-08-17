У Китаї представили недорогий електромобіль у стилі Mini за $7500 (фото)

Changan Lumin надійшов у продаж у Китаї. Електромобіль оснащений 48-сильним електромотором і може розвивати швидкість до 101 км/год.

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Китайський автовиробник Changan представив нову версію електромобіля Lumin. Новинка може проїхати до 205 км на одному заряді. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Changan Lumin має мінімалістичний дизайн у стилі моделей Mini. Спереду розташовані круглі фари та невеликий повітрозабірник.

Задні ліхтарі також отримали круглу форму. Вище знаходиться невелике заднє скло.

Ззаду розміщені круглі ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити Changan Lumin:

довжина — 3270 мм;

ширина — 1700 мм;

висота — 1545 мм;

колісна база — 1980 мм.

Changan Lumin побудований на електричній платформі Changan EPA0. Інтер'єр розрахований на чотири посадкові місця.

Всередині можна знайти 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Мультимедійна система підтримує підключення зі смартфоном по Bluetooth.

В інтер'єрі розташовані два дисплеї Фото: ithome.com

Електромобіль отримав прискорену зарядку з потужністю до 3,3 кВт. Зарядити батарею від 30% до 80% можна всього за 35 хвилин.

Changan Lumin оснащений електромотором потужністю 48 к.с. Максимальна швидкість становить 101 км/год.

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Електрокар уже доступний для замовлення в Китаї. Початкова ціна моделі становить 54 900 юанів (7 500 доларів).

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