Королевский раритет: на аукцион выставлен спорткар Volvo с интересной историей (фото)

Будущий король Швеции Карл XVI Густав получил этот Volvo P1800 в подарок на 20-летие. Спорткар не реставрировали и он сохранился в оригинальном состоянии.

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В Швеции на аукцион Bilweb выставлен спорткар Volvo P1800 1966 года. За авто планируют выручить от 550 000 до 650 000 крон ($53 500 – 63 250), что немало для этой модели. О ней рассказали на сайте аукциона.

Volvo P1800 принадлежал королю Швеции Карлу XVI Густаву

Столь высокая цена обусловлена тем, что первым владельцем авто был король Швеции Карл XVI Густав. Если точнее, то на момент покупки он был еще принцем – авто подарили ему на 20-летие.

Автомобиль способен развить 180 км/ч

Карл XVI Густав ездил на Volvo P1800 два года и поменял его на более мощную версию этой же модели. После этого машина сменила 6 или 7 владельцев. Тем не менее, ее пробег небольшой 73 024 км. Спорткар не реставрировали, но регулярно обслуживали и его состояние довольно неплохое. Двигатель КПП и шасси являются оригинальными.

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Этот Volvo P1800 оснащен 1,8-литровым 116-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,6 с и развить 180 км/ч.

Автомобиль не реставрировали

К слову, король Швеции является известным автолюбителем – в разное время владел Ferrari, Porsche 911 и BMW M5, а недавно на аукционе продали его Mercedes S-Class.

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