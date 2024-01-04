Королевский раритет: на аукцион выставлен спорткар Volvo с интересной историей (фото)
Будущий король Швеции Карл XVI Густав получил этот Volvo P1800 в подарок на 20-летие. Спорткар не реставрировали и он сохранился в оригинальном состоянии.
В Швеции на аукцион Bilweb выставлен спорткар Volvo P1800 1966 года. За авто планируют выручить от 550 000 до 650 000 крон ($53 500 – 63 250), что немало для этой модели. О ней рассказали на сайте аукциона.
Столь высокая цена обусловлена тем, что первым владельцем авто был король Швеции Карл XVI Густав. Если точнее, то на момент покупки он был еще принцем – авто подарили ему на 20-летие.
Карл XVI Густав ездил на Volvo P1800 два года и поменял его на более мощную версию этой же модели. После этого машина сменила 6 или 7 владельцев. Тем не менее, ее пробег небольшой 73 024 км. Спорткар не реставрировали, но регулярно обслуживали и его состояние довольно неплохое. Двигатель КПП и шасси являются оригинальными.
Этот Volvo P1800 оснащен 1,8-литровым 116-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,6 с и развить 180 км/ч.
К слову, король Швеции является известным автолюбителем – в разное время владел Ferrari, Porsche 911 и BMW M5, а недавно на аукционе продали его Mercedes S-Class.
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