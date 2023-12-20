На аукционе продалии редкий коллекционный Porsche звезды Голливуда (фото)

Porsche 911 Targa долгое время стоял заброшенным, а затем его выкупил и восстановил Юэн Макгрегор. Спорткар получил современную аудиосистему с Bluetooth.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали Porsche 911 Targa 1972 года. За спорткар отдали 166 000 долларов, что немало для этой модели. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: Bring a Trailer

Дело в том, что этот Porsche 911 принадлежал Юэну Макгрегору. Исполнитель роли Оби-Вана Кеноби решил купить Porsche в 2019 году. Выбор пал на 911 Targa со съемной крышей, простоявший заброшенным с 70-х годов.

Юэн Макгрегор активно эксплуатировал авто Фото: Bring a Trailer

Автомобиль восстановили, а также заменили сцепление, маховик и задние амортизаторы, перебрали подвеску и двигатель. Кроме того, в салоне появилась современная аудиосистема Porsche Classic с Bluetooth и USB-портами. Авто оснащено кондиционером, что редкость для 911 тех лет.

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Юэн Макгрегор активно эксплуатировал Porsche 911. После реставрации автомобиль преодолел 61 тыс. км.

Автомобиль получил современную аудиосистему Фото: Bring a Trailer

Porsche 911T Targa оснащен 2,4-литровой оппозитной шестеркой на 140 л. с. с впрыском топлива Bosch. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

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