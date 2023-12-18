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Авто

На продажу выставлен скоростной суперкар Ferrari знаменитого певца (фото)

Ferrari F355 Berlinetta, Ferrari F355, суперкар Ferrari, Крис Ри, Ferrari F355 1995
Ferrari F355 Berlinetta принадлежал британскому певцу Крису Ри

Крис Ри купил один из первых Ferrari F355 в Великобритании. Суперкар оснащен высокооборотистым 380-сильным V8 и способен развить 295 км/ч.

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В Великобритании выставили на продажу суперкар Ferrari F355 1995 года. Автомобиль принадлежал известному певцу и композитору Крису Ри. Об авто рассказали на сайте Bell Sport & Classic.

Ferrari F355, Ferrari F355 Berlinetta, суперкар Ferrari, Крис Ри, Ferrari F355 1995 Fullscreen
Это один из первых Ferrari F355 с правым расположением руля

Крис Ри известен своей любовью к спортивным авто. Исполнитель хитов Road to hell и Blue café неоднократно принимал участие в профессиональных гонках, а в его коллекции сразу несколько Ferrari, среди которых даже есть болид "Формулы-1" 1961 года.

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Автомобиль недавно прошел реставрацию

Крис Ри стал одним из первых владельцев купе Ferrari F355 Berlinetta с правым расположением руля. О том, что его авто является ранним экземпляром модели, свидетельствует тот факт, что в салоне отсутствуют подушки безопасности – Ferrari F355 оснастили ими не сразу.

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Пробег суперкара составляет 41 тыс. км. Недавно автомобиль прошел небольшую реставрацию – ему обновили кожаную отделку и переключатели в салоне.

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Суперкар оснащен 380-сильным V8

Суперкар Ferrari F355 выпускали с 1994 по 1999 годы. Помимо купе Berlinetta, авто также предлагали в кузовах кабриолет и тарга. Авто оснащено высокооборотистым 3,5-литровым V8 мощностью 380 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

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