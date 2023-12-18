На продажу выставлен скоростной суперкар Ferrari знаменитого певца (фото)

Крис Ри купил один из первых Ferrari F355 в Великобритании. Суперкар оснащен высокооборотистым 380-сильным V8 и способен развить 295 км/ч.

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В Великобритании выставили на продажу суперкар Ferrari F355 1995 года. Автомобиль принадлежал известному певцу и композитору Крису Ри. Об авто рассказали на сайте Bell Sport & Classic.

Это один из первых Ferrari F355 с правым расположением руля

Крис Ри известен своей любовью к спортивным авто. Исполнитель хитов Road to hell и Blue café неоднократно принимал участие в профессиональных гонках, а в его коллекции сразу несколько Ferrari, среди которых даже есть болид "Формулы-1" 1961 года.

Автомобиль недавно прошел реставрацию

Крис Ри стал одним из первых владельцев купе Ferrari F355 Berlinetta с правым расположением руля. О том, что его авто является ранним экземпляром модели, свидетельствует тот факт, что в салоне отсутствуют подушки безопасности – Ferrari F355 оснастили ими не сразу.

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Пробег суперкара составляет 41 тыс. км. Недавно автомобиль прошел небольшую реставрацию – ему обновили кожаную отделку и переключатели в салоне.

Суперкар оснащен 380-сильным V8

Суперкар Ferrari F355 выпускали с 1994 по 1999 годы. Помимо купе Berlinetta, авто также предлагали в кузовах кабриолет и тарга. Авто оснащено высокооборотистым 3,5-литровым V8 мощностью 380 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

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