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Авто

На продаж виставлено швидкісний суперкар Ferrari знаменитого співака (фото)

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Ferrari F355 Berlinetta належав британському співаку Крісу Рі

Кріс Рі купив один із перших Ferrari F355 у Великій Британії. Суперкар оснащений високооборотистим 380-сильним V8 і здатний розвинути 295 км/год.

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У Великій Британії виставили на продаж суперкар Ferrari F355 1995 року. Автомобіль належав відомому співаку та композитору Крісу Рі. Про авто розповіли на сайті Bell Sport & Classic.

Ferrari F355, Ferrari F355 Berlinetta, суперкар Ferrari, Кріс Рі, Ferrari F355 1995 Fullscreen
Це один із перших Ferrari F355 із правим розташуванням керма

Кріс Рі відомий своєю любов'ю до спортивних авто. Виконавець хітів Road to hell і Blue café неодноразово брав участь у професійних перегонах, а в його колекції одразу кілька Ferrari, серед яких навіть є болід "Формули-1" 1961 року.

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Автомобіль нещодавно пройшов реставрацію

Кріс Рі став одним із перших власників купе Ferrari F355 Berlinetta з правим розташуванням керма. Про те, що його авто є раннім екземпляром моделі, свідчить той факт, що в салоні відсутні подушки безпеки — Ferrari F355 оснастили ними не одразу.

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Пробіг суперкара становить 41 тис. км. Нещодавно автомобіль пройшов невелику реставрацію — йому оновили шкіряне оздоблення і перемикачі в салоні.

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Суперкар оснащений 380-сильним V8

Суперкар Ferrari F355 випускали з 1994 по 1999 роки. Крім купе Berlinetta, авто також пропонували в кузовах кабріолет і тарга. Авто оснащене високооборотистим 3,5-літровим V8 потужністю 380 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

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