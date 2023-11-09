Украинец превратил винтажный Porsche в сверхскоростной электрокар (видео)

Porsche 911 Targa 80-х годов получил силовую установку от Tesla Model S. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и проехать 320 км без подзарядки.

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В США появился необычный Porsche 911 Targa. Он выглядит как пришелец из 80-х годов, но на самом деле является электромобилем. Ему посвятили видео на Youtube-канале TSK.

Спорткар оснастили силовой установкой от Tesla Model S

Винтажные Porsche 911 превращает в электрокары украинец Павел, переехавший в США несколько лет назад. Сейчас уже собирается четвертая машина.

Porsche 911 Targa получил электромотор от Tesla Model S P85. Спорткар массой 1450 кг способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и способен проехать около 320 км без подзарядки. Интересно, что через динамики воспроизводится звук бензинового двигателя.

Разгон до 100 км/ч занимает 3 с

Впрочем, этим дело не ограничивается. Автомобили полностью разбираются и реставрируются, а также получают современные тормоза и подвеску.

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Батарею на 64 кВт∙ч устанавливают на месте переднего багажника – это улучшает развесовку Porsche 911. А поскольку электромотор компактный, то место для багажника появилось сзади.

Компоновка салона Porsche 911 Targa сохранена, но установлены современные приборы, улучшена отделка, появились беспроводная зарядка для смартфона и дисплей. Внешне авто отличается обвесом и расширенными крыльями.

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