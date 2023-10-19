Современная классика: в Киеве заметили редчайший заряженный Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 в 996 кузове выпускали с 1999 по 2005 годы. Спорткупе оснащено высокооборотистым 360-сильным мотором и способно развить скорость свыше 300 км/ч.

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В Киеве сфотографировали спорткар Porsche 911 GT3 2000 года. Трековое купе начала является большой редкостью на наших дорогах. Снимки авто появились на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Спорткар отличается от стандартного Porsche 911 обвесом и антикрылом

Этот Porsche 911 GT3 только приехал в Украину – совсем недавно его видели на автовозе вместе с Ferrari 612 Scaglietti. Он пополнил одну из частных автоколлекций.

Porsche 911 GT3 – заряженная версия знаменитого спорткара, выпускавшаяся небольшими сериями. К примеру, в 2000 году собрали только 1360 таких купе.

Porsche 911 GT3 способен развить скорость свыше 300 км/ч

Первое поколение Porsche 911 GT3 в кузове 996 выпускали с 1999 по 2005 годы. Сейчас такие купе в хорошем состоянии стоят не менее 100 000 долларов.

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Спорткар Porsche 911 GT3 облегчен, а также получил обвес и антикрыло. Конкретно этот автомобиль оснащен еще и опционным пакетом Clubsport, включающем трубчатый каркас безопасности и ковшеобразные кресла с шеститочечными ремнями. Задние сиденья у GT3 отсутствуют.

Выпущено только 1360 Porsche 911 GT3 2000 года

Трековое купе Porsche оснащен высокооборотистой оппозитной шестеркой объемом 3,6 л и мощностью 360 л. с. и комплектовался исключительно 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 302 км/ч.

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