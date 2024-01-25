Их выпустили всего 5: обнаружен уникальный гибрид спортивного Audi и Range Rover (фото)

Audi Quattro Dakar построен на рамном шасси внедорожника Range Rover. Спорткар оснащен 3,5-литровым 230-сильным V8 и полным приводом.

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В Италии нашли очень редкий и необычный Audi 1986 года. Он выглядит как знаменитое раллийное купе Quattro, но под кузовом спрятаны агрегаты Range Rover. Об уникальном авто рассказали на сайте Collecting Cars.

Авто создали для ралли "Париж-Дакар" Фото: Collecting Cars

История этого спорткара весьма интересная. Его создала команда итальянского гонщика Франко де Паоли для знаменитого ралли "Париж-Дакар". Проект так и назвали Audi Quattro Dakar.

Франко де Паоли хотел выступать на Audi Quattro, который в то время не знал равных в чемпионате мира по ралли WRC. Однако для пустыни его внедорожные качества оказались недостаточно хорошими, поэтому и было решено создать гибрид Audi Quattro и Range Rover.

Под капотом установлен 230-сильный V8 Фото: Collecting Cars

По сути, от раллийного Audi остался только кузов из композитных материалов. Его установили на рамное шасси Range Rover первого поколения. У британского внедорожника позаимствовали и полноприводную трансмиссию, и даже 3,5-литровый V8.

В салоне появились спортивные кресла Фото: Collecting Cars

После доработки отдача двигателя выросла со 165 до 230 л. с. Также появилась пневмоподвеска. У авто высокий клиренс и огромные внедорожные шины.

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В салоне установили спортивные кресла Sparco с пятиточечными ремнями и каркас безопасности. Появился и бортовой компьютер.

Автомобиль отреставрировали в 2021 году Фото: Collecting Cars

Всего было выпущено только пять Audi Dakar. В 1986-1987 годах они принимали участие в ралли "Париж-Дакар" и "Атлас", но особых успехов не добились. Конкретно этот спорткар в 2021 году прошел реставрацию.

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