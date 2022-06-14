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Культовый спорткар Audi 28 лет простоял заброшенным: теперь его продают на аукционе (видео)

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Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
Audi Quattro Turbo поставили на прикол в 1994 году

Audi Quattro Turbo не выезжал на дороги с 1994 года и покрыт ржавчиной. Модель ценится коллекционерами, ведь это первое в мире легковое авто с полным приводом.

В Великобритании на аукцион Car and Classic выставили редкий Audi Quattro Turbo 1982 года. Знаменитое купе 28 лет простояло в заброшенном гараже в небольшом шотландском городке Монтроуз. Об автомобиле подробно рассказали на сайте аукционного дома.

Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
На автомобиле видны следы ржавчины

Audi Quattro Turbo оставили в гараже после самоубийства владельца. Его родственники о машине забыли, поэтому с 1994 года она не выезжала на дороги.

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За почти три десятилетия без движения Audi Quattro Turbo покрылся ржавчиной, а его двигатель не заводится и требует ремонта. Пробег автомобиля – чуть больше 150 тыс. км.

Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
Салон Audi Quattro Turbo довольно неплохо сохранился

Зато салон сохранился гораздо лучше – отделка в неплохом состоянии и разве что оригинальная магнитола отсутствует. Кроме того, обращают на себя внимание опционные обвес и колесные диски Fuchs.

Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
Купе оснащено обвесом и колесніми дисками Fuchs

В наши дни Audi Quattro Turbo стал культовым и очень ценится коллекционерами, ведь это первая в мире массовая легковая модель с полным приводом (до нее полноприводными были только внедорожники). Ее гоночная версия прославилась в ралли – дважды выигрывала чемпионат мира.

Audi Quattro стал первым в мире полноприводным легковым автомобилем

Audi Quattro Turbo оснащен 2,1-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 200 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В исправном состоянии он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 220 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в США обнаружили заброшенный 73-летний Bentley редкой модели. Автомобиль на ходу и продается всего за 22 тыс. долларов.