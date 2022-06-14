Культовый спорткар Audi 28 лет простоял заброшенным: теперь его продают на аукционе (видео)

Audi Quattro Turbo не выезжал на дороги с 1994 года и покрыт ржавчиной. Модель ценится коллекционерами, ведь это первое в мире легковое авто с полным приводом.

В Великобритании на аукцион Car and Classic выставили редкий Audi Quattro Turbo 1982 года. Знаменитое купе 28 лет простояло в заброшенном гараже в небольшом шотландском городке Монтроуз. Об автомобиле подробно рассказали на сайте аукционного дома.

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[ + – ] На автомобиле видны следы ржавчины

Audi Quattro Turbo оставили в гараже после самоубийства владельца. Его родственники о машине забыли, поэтому с 1994 года она не выезжала на дороги.

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За почти три десятилетия без движения Audi Quattro Turbo покрылся ржавчиной, а его двигатель не заводится и требует ремонта. Пробег автомобиля – чуть больше 150 тыс. км.

[ + – ] Салон Audi Quattro Turbo довольно неплохо сохранился

Зато салон сохранился гораздо лучше – отделка в неплохом состоянии и разве что оригинальная магнитола отсутствует. Кроме того, обращают на себя внимание опционные обвес и колесные диски Fuchs.

[ + – ] Купе оснащено обвесом и колесніми дисками Fuchs

В наши дни Audi Quattro Turbo стал культовым и очень ценится коллекционерами, ведь это первая в мире массовая легковая модель с полным приводом (до нее полноприводными были только внедорожники). Ее гоночная версия прославилась в ралли – дважды выигрывала чемпионат мира.

[ + – ] Audi Quattro стал первым в мире полноприводным легковым автомобилем

Audi Quattro Turbo оснащен 2,1-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 200 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В исправном состоянии он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 220 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в США обнаружили заброшенный 73-летний Bentley редкой модели. Автомобиль на ходу и продается всего за 22 тыс. долларов.