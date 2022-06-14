Культовий спорткар Audi 28 років простояв занедбаним: тепер його продають на аукціоні (відео)

Audi Quattro Turbo не виїжджав на дороги з 1994 року та покритий іржею. Модель цінується колекціонерами, адже це перше у світі легкове авто з повним приводом.

У Великій Британії на аукціон Car and Classic виставили рідкісний Audi Quattro Turbo 1982 року. Знамените купе 28 років простояло в покинутому гаражі в невеликому шотландському містечку Монтроуз. Про автомобіль докладно розповіли на сайті аукціонного дому.

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[ + – ] На автомобілі видно сліди іржі

Audi Quattro Turbo залишили в гаражі після самогубства власника. Його родичі про машину забули, тож із 1994 року вона не виїжджала на дороги.

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За майже три десятиліття без руху Audi Quattro Turbo вкрився іржею, а його двигун не заводиться та потребує ремонту. Пробіг автомобіля — трохи більше ніж 150 тис. км.

[ + – ] Салон Audi Quattro Turbo досить непогано зберігся

Зате салон зберігся набагато краще — обробка в хорошому стані, і хіба що оригінальна магнітола відсутня. Крім того, привертають увагу опційний обвіс і колісні диски Fuchs.

[ + – ] Купе оснащено обвісом і колісними дисками Fuchs

Сьогодні Audi Quattro Turbo став культовим і дуже цінується колекціонерами, адже це перша у світі масова легкова модель із повним приводом (до неї повнопривідними були тільки позашляховики). Її гоночна версія прославилася в ралі — двічі вигравала чемпіонат світу.

[ + – ] Audi Quattro став першим у світі повнопривідним легковим автомобілем

Audi Quattro Turbo оснащений 2,1-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 200 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. У справному стані він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,1 с та розвинути 220 км/год.

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