Культовий спорткар Audi 28 років простояв занедбаним: тепер його продають на аукціоні (відео)
Audi Quattro Turbo не виїжджав на дороги з 1994 року та покритий іржею. Модель цінується колекціонерами, адже це перше у світі легкове авто з повним приводом.
У Великій Британії на аукціон Car and Classic виставили рідкісний Audi Quattro Turbo 1982 року. Знамените купе 28 років простояло в покинутому гаражі в невеликому шотландському містечку Монтроуз. Про автомобіль докладно розповіли на сайті аукціонного дому.
Audi Quattro Turbo залишили в гаражі після самогубства власника. Його родичі про машину забули, тож із 1994 року вона не виїжджала на дороги.Важливо
За майже три десятиліття без руху Audi Quattro Turbo вкрився іржею, а його двигун не заводиться та потребує ремонту. Пробіг автомобіля — трохи більше ніж 150 тис. км.
Зате салон зберігся набагато краще — обробка в хорошому стані, і хіба що оригінальна магнітола відсутня. Крім того, привертають увагу опційний обвіс і колісні диски Fuchs.
Сьогодні Audi Quattro Turbo став культовим і дуже цінується колекціонерами, адже це перша у світі масова легкова модель із повним приводом (до неї повнопривідними були тільки позашляховики). Її гоночна версія прославилася в ралі — двічі вигравала чемпіонат світу.
Audi Quattro Turbo оснащений 2,1-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 200 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. У справному стані він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,1 с та розвинути 220 км/год.
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