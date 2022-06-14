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Культовий спорткар Audi 28 років простояв занедбаним: тепер його продають на аукціоні (відео)

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Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
Audi Quattro Turbo поставили на прикол у 1994 році

Audi Quattro Turbo не виїжджав на дороги з 1994 року та покритий іржею. Модель цінується колекціонерами, адже це перше у світі легкове авто з повним приводом.

У Великій Британії на аукціон Car and Classic виставили рідкісний Audi Quattro Turbo 1982 року. Знамените купе 28 років простояло в покинутому гаражі в невеликому шотландському містечку Монтроуз. Про автомобіль докладно розповіли на сайті аукціонного дому.

Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
На автомобілі видно сліди іржі

Audi Quattro Turbo залишили в гаражі після самогубства власника. Його родичі про машину забули, тож із 1994 року вона не виїжджала на дороги.

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За майже три десятиліття без руху Audi Quattro Turbo вкрився іржею, а його двигун не заводиться та потребує ремонту. Пробіг автомобіля — трохи більше ніж 150 тис. км.

Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
Салон Audi Quattro Turbo досить непогано зберігся

Зате салон зберігся набагато краще — обробка в хорошому стані, і хіба що оригінальна магнітола відсутня. Крім того, привертають увагу опційний обвіс і колісні диски Fuchs.

Audi Quattro Turbo, Audi Quattro Turbo 1982, Audi Quattro, Audi Quattro 1982
Купе оснащено обвісом і колісними дисками Fuchs

Сьогодні Audi Quattro Turbo став культовим і дуже цінується колекціонерами, адже це перша у світі масова легкова модель із повним приводом (до неї повнопривідними були тільки позашляховики). Її гоночна версія прославилася в ралі — двічі вигравала чемпіонат світу.

Audi Quattro став першим у світі повнопривідним легковим автомобілем

Audi Quattro Turbo оснащений 2,1-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 200 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. У справному стані він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,1 с та розвинути 220 км/год.

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