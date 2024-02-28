Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Іржавий раритет: напіврозібраний Ferrari 60-х продають за мільйон доларів (фото)

Ferrari 250 GT Series II, Ferrari 250 GT, Ferrari 250, суперкар Ferrari, кабріолет Ferrari
Фото: GOODING&COMPANY | Ferrari 250 GT Series II місцями проіржавів

Усього виготовили 212 кабріолетів Ferrari 250 GT Series II. Конкретно цим суперкаром володіли італійський князь та відомий голлівудський актор.

Related video

У США на аукціон Gooding&Company виставили кабріолет Ferrari 250 GT 1960 року. Стан суперкара залишає бажати кращого, проте незважаючи на це, його оцінили в 1 000 000 – 1 300 000 доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Ferrari 250 1960, Ferrari 250 GT, Ferrari 250, суперкар Ferrari, кабріолет Ferrari Fullscreen
Кабріолет виготовили для італійського князя Алессандро Русполі
Фото: GOODING&COMPANY

З кузова Ferrari 250 GT здерта фарба і місцями він проржавів. Сидіння і двигун автомобіля зняті й зберігаються окремо.

Важливо
Рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера виставлено на аукціон (фото)
Рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера виставлено на аукціон (фото)

Цей суперкар Ferrari 250 GT Series II має цікаву історію. Його створили для італійського князя Алессандро Русполі, а пізніше кабріолет придбав американський актор Роберт Вагнер і навіть знімався разом із ним у знаменитому фільмі "Рожева Пантера".

Ferrari 250 GT Series II, Ferrari 250 GT, Ferrari 250, суперкар Ferrari, кабріолет Ferrari Fullscreen
У салоні відсутні сидіння
Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT кілька разів переходив із рук у руки і в 1979 році один із власників вирішив відновити авто. Суперкар частково розібрали і підготували до перефарбування, однак реставрацію так і не вдалося завершити. Кабріолет простояв покинутим до 2022 року.

двигун феррарі 250, Ferrari 250 GT Series II, Ferrari 250 GT, Ferrari 250, суперкар Ferrari, кабріолет Ferrari Fullscreen
Двигун зняли з автомобіля
Фото: GOODING&COMPANY

Модель досить рідкісна, адже виготовили лише 212 кабріолетів Ferrari 250 GT Series II з кузовом від ательє Pininfarina. Суперкар обладнаний 3,0-літровим 240-сильним V12 і здатен розвинути 240 км/год.

До речі, недавно на аукціон виставили і рідкісний Mercedes-Benz 190, який належав зірковому співаку.

Також Фокус розповідав, що старий BMW 3 Series 90-х продають за ціною нового Lamborghini.