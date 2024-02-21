Стара трійка BMW 90-х виставлена на продаж за ціною нового Lamborghini (фото)
Виготовлено лише 600 заряджених BMW M3 Sport Evolution. Спортивне купе з 238-сильним двигуном здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 248 км/год.
У США на аукціон RM Sotheby’s виставлена трійка BMW E30 1990 року. За купе планують отримати від 250 до 280 тисяч доларів — як за новий Lamborghini Urus. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Висока ціна на рівні Lamborghini Urus пояснюється тим, що продається дуже рідкісний спорткар BMW M3 Sport Evolution. Усього виготовлено лише 600 таких авто і зараз їх ціна суттєво виросла.
Спеціальна версія BMW M3 E30 була створена для допуску до перегонів — по суті, це серійний варіант гоночного авто. Купе обладнали потужнішою 2,5-літровою четвіркою на 238 к. с.
З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість складає 248 км/год. До того ж, авто отримало спортивну підвіску.
Упізнати купе BMW M3 Sport Evolution можна за розширеними крилами, обвісом і заднім антикрилом. У салоні встановлені спортивне кермо і сидіння Recaro.
Цей спорткар BMW обладнаний кондиціонером і електросклопідйомниками. Він експлуатувався у Великій Британії, а його пробіг складає лише 43 тис. км.
Нагадаємо, що на цей же аукціон у США виставили і дуже рідкісний заряджений Mercedes-Benz 80-х.
Також Фокус розповідав, що з молотка піде унікальний 70-річний спорткар, створений українцем.