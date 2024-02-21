Стара трійка BMW 90-х виставлена на продаж за ціною нового Lamborghini (фото)

Виготовлено лише 600 заряджених BMW M3 Sport Evolution. Спортивне купе з 238-сильним двигуном здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 248 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставлена трійка BMW E30 1990 року. За купе планують отримати від 250 до 280 тисяч доларів — як за новий Lamborghini Urus. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Купе обладнали антикрилом, а його крила розширили

Висока ціна на рівні Lamborghini Urus пояснюється тим, що продається дуже рідкісний спорткар BMW M3 Sport Evolution. Усього виготовлено лише 600 таких авто і зараз їх ціна суттєво виросла.

Спеціальна версія BMW M3 E30 була створена для допуску до перегонів — по суті, це серійний варіант гоночного авто. Купе обладнали потужнішою 2,5-літровою четвіркою на 238 к. с.

Купе отримало 2,5-літровий 238-сильний двигун Фото: RM Sotheby's

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість складає 248 км/год. До того ж, авто отримало спортивну підвіску.

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Упізнати купе BMW M3 Sport Evolution можна за розширеними крилами, обвісом і заднім антикрилом. У салоні встановлені спортивне кермо і сидіння Recaro.

У салоні встановлені спортивні кермо і крісла Фото: RM Sotheby's

Цей спорткар BMW обладнаний кондиціонером і електросклопідйомниками. Він експлуатувався у Великій Британії, а його пробіг складає лише 43 тис. км.

Нагадаємо, що на цей же аукціон у США виставили і дуже рідкісний заряджений Mercedes-Benz 80-х.

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