Ексклюзив із 80-х: раритетний Mercedes W126 продають за ціною суперкара (фото)

Виготовили лише 50 купе Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Спорткар із 375-сильним V8 здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 288 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Mercedes-Benz W126 1990 року. За автомобіль планують отримали від 500 000 до 700 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Потужність двигуна збільшили до 375 сил Фото: RM Sotheby's

Зазвичай Mercedes W126 досить недорогі, навіть якщо це купе у топовій версії 560 SEC. Проте конкретно цей автомобіль – дуже рідкісний Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Справа в тому, що у 80-х продукція AMG була штучним ексклюзивом і випускалася дуже малими партіями. Таких купе виготовили лише 50.

Інтер"єр оздоблений шкірою та деревом Фото: RM Sotheby's

Це купе Mercedes 560 SEC зійшло з конвеєра у білому кольорі, проте спеціалісти AMG перефарбували його в чорний. До того ж, автомобіль отримав обвіс, задній спойлер і 17-дюймові диски, а його крила розширили. Салон оздобили дорогою шкірою і деревом та встановили крісла Recaro з електроприводом.

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Об’єм двигуна V8 збільшений до 6 літрів, а потужність – до 375 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає близько 6 с, а максимальна швидкість складає 288 км/год.

У салоны встановлені спортивні крісла Recaro Фото: RM Sotheby's

Купе Mercedes вдалося помандрувати по світу. Його перший власник був у Німеччині, потім його купували в Японії, Канаді та США. Пробіг авто складає 62 235 км.

До речі, недавно виставили на аукціон ще й седан Mercedes W124 AMG. Його оцінили в $300 000.

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