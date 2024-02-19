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Авто

Эксклюзив из 80-х: раритетный Mercedes W126 продают по цене суперкара (фото)

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Фото: RM Sotheby's | Mercedes 560 SEC W126 доработали специалисты AMG

Изготовили всего 50 купе Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Спорткар с 375-сильным V8 способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 288 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили купе Mercedes-Benz W126 1990 года. За автомобиль планируют получили от 500 000 до 700 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Mercedes 560 SEC amg, Mercedes w126, Mercedes 560 SEC Fullscreen
Мощность двигателя увеличили до 375 сил
Фото: RM Sotheby's

Обычно Mercedes W126 довольно недорогие, даже если это купе в топовой версии 560 SEC. Однако конкретно этот автомобиль — очень редкий Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Дело в том, что в 80-х продукция AMG была искусственным эксклюзивом и выпускалась очень малыми партиями. Таких купе изготовили всего 50 штук.

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Интерьер отделан кожей и деревом
Фото: RM Sotheby's

Это купе Mercedes 560 SEC сошло с конвейера в белом цвете, однако специалисты AMG перекрасили его в черный. К тому же, автомобиль получил обвес, задний спойлер и 17-дюймовые диски, а его крылья расширили. Салон отделали дорогой кожей и деревом и установили кресла Recaro с электроприводом.

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Объем двигателя V8 увеличен до 6 литров, а мощность — до 375 л.с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает около 6 с, а максимальная скорость составляет 288 км/ч.

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В салоне установлены спортивные кресла Recaro
Фото: RM Sotheby's

Купе Mercedes удалось попутешествовать по миру. Его первый владелец был в Германии, затем его покупали в Японии, Канаде и США. Пробег авто составляет 62 235 км.

Кстати, недавно выставили на аукцион еще и седан Mercedes W124 AMG. Его оценили в $300 000.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли новый 800-сильный Mercedes-AMG S63.