Неприметный раритет из 90-х: старый Mercedes W124 продают за $300 000 (фото)
Выпустили только 45 Mercedes W124 в заряженном исполнении E60 AMG Limited. Спортивный седан оснащен 6,0-литровым V8 на 381 л. с. и способен разогнаться до сотни за 5,4 с.
В США на аукцион Broad Arrow выставили Mercedes-Benz W124 1995 года. За неприметный с виду седан 90-х планируют выручить от 250 000 до 300 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Дело в том, что продается очень редкий Mercedes E60 AMG Limited. Выпущено только 45 таких заряженных седанов и они очень ценятся коллекционерами.
В 90-х продукция AMG еще не была столь массовой. Автомобили дорабатывали вручную и один Mercedes E60 AMG Limited строили 18 дней.
За основу взяли седан Mercedes E500 с пятилитровым V8 производства Porsche. Объем двигателя увеличили до 6,0 л, а мощность выросла с 326 до 381 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Также доработаны подвеска и тормоза.
С виду спортивную версию сложно отличить от стандартного Mercedes W124. Его выдают скромный обвес и особые 17-дюймовые диски.Важно
Салон Mercedes E60 W124 отделан кожей и деревом, а сзади установлены два отдельных сиденья. Оснащение включает двухзонный климат-контроль, люк, электроприводы сидений и рулевой колонки.
Конкретно этот Mercedes E60 AMG Limited попутешествовал по миру – его ставили на учет в Японии, ОАЭ и США. Седан не реставрировали, но он неплохо выглядит, хотя на кузове видны царапины, а отделка салона изношена.
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