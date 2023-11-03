Немецкое качество: Mercedes W124 завелся и поехал после 8 лет простоя на свалке (видео)

Mercedes W124 местами проржавел, а в его салоне повреждена отделка. Тем не менее, после несложных манипуляций его двигатель удалось завести.

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В Эстонии "оживили" заброшенный Mercedes W124. Премиальный седан с пробегом 287 800 км простоял на свалке под открытым небом 8 лет. Видео с Mercedes появилось на Youtube-канале Flexiny.

Пробег авто составляет 287 800 км Фото: скриншот / YouTube

Годы простоя на улице дали о себе знать Mercedes W124 местами проржавел, его краска местами отстала, стекла и фары потрескались, а в салоне повреждена отделка.

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Однако двигатель Mercedes 200D оказался весьма выносливым. Ему прочистили топливный фильтр, подключили новый аккумулятор, добавили топливо и охлаждающую жидкость – и он завелся.

Автомобиль довольно легко завелся Фото: скриншот / YouTube

Мало того, Mercedes W124 смог даже проехаться в окрестностях мастерской. Конечно, из его выхлопной трубы валит дым, генератор не работает, а при выключении зажигания мотор не глушится, но седан способен передвигаться своим ходом.

Седан Mercedes E-Class W124 считается одной из самых надежных моделей немецкой марки. Существует немало экземпляров с пробегом в миллион километров и более.

Mercedes W124 выпускали с 1984 по 1995 годы. Версия 200D оснащена 2,0-литровым дизелем мощностью 75 л. с.

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