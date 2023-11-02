Разбитый шедевр: на аукцион выставили культовое авто из фильма "Волк с Уолл-стрит" (видео)

На съемках фильма "Волк с Уолл-стрит" для реалистичности разбили настоящий Lamborghini Countach. Суперкар не стали восстанавливать после аварии.

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В Абу-Даби на аукцион Bonhams выставили разбитый суперкар Lamborghini Countach 1989 года. За автомобиль планируют выручить от 1,5 до 2 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Суперкар решили не восстанавливать Фото: bonhams.com

Высокая цена Lamborghini Countach обусловлена в том, что этот автомобиль – киногерой. Он снимался в знаменитом фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

Суперкар оснащен 455-сильным V12 Фото: bonhams.com

Как известно, в кино герой Леонардо ди Каприо сел за руль Lamborghini Countach под действием наркотиков и попал на нем в ДТП. Именно этот суперкар и разбили на съемках – на этом настоял Мартин Скорсезе, хотевший большей реалистичности и отказавшийся от использования копии Lamborghini. Мало того, автомобилю нанесли дополнительные повреждения, протаранив его грузовиком.

За суперкар планируют выручить от 1,5 до 2 миллионов долларов Фото: bonhams.com

После съемок Lamborghini Countach решили не восстанавливать. У него разбита передняя часть и повреждены боковины. Вместе с авто покупатель получит реквизит со съемок, а также памятную доску с автографами Мартина Скорсезе, Леонардо ди Каприо и Марго Робби.

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К слову, недавно на аукцион выставили еще один Lamborghini Countach из фильма "Волк с Уолл-стрит" — его снимали в других сценах и поэтому он целый.

Оба авто относятся к финальной версии модели Lamborghini Countach 25th Anniversary. Такое купе оснащали 5,2-литровым 455-сильным V12, позволявшим разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и развивать 295 км/ч.

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