В Україні з'явився найпотужніший і найшвидший Mercedes S-Class за 9 мільйонів (фото)

Спортивний седан Mercedes-AMG S63 став гібридом. Його 802-сильна установка дає змогу стартувати до сотні за 3,3 с і проїжджати 33 км на електротязі.

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В Україну привезли новий Mercedes-AMG S63 E-Performance. Перший такий седан помітили в Дніпрі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Заряджений Mercedes-AMG S63 нового покоління вирізняється з-поміж попередників, адже став гібридом, який заряджається. Його 4,0-літровий V8 твін-турбо тепер працює разом з електромотором.

Седан здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 с

Сумарна віддача силової установки становить 802 к. с. і 1430 Нм — це найпотужніший Mercedes S-Class усіх часів. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 290 км/год.

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Разом з тим, седан може проїхати 33 км в електричному режимі. Оснащення охоплює пневмопідвіску, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

Від стандартного Mercedes S-Class W223 заряджена версія відрізняється збільшеними повітрозабірниками, обвісом, 20-дюймовими дисками і чотирма вихлопними трубами.

Седан отримав 20-дюймові диски

У салоні встановлено спортивні крісла та кермо. Ціна Mercedes-AMG S63 E-Performance у початковій комплектації становить майже 9 мільйонів гривень.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну привезли спортивний електромобіль Mercedes-AMG.

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