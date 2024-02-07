В Україні з'явився новітній недорогий електромобіль Volvo за $35 000 (фото)

Новий Volvo EX30 — компактний 4,2-метровий електрокросовер В-класу зі стриманим дизайном. Він доступний у версіях на 272 і 428 к. с. із запасом ходу до 480 км.

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У Києві сфотографували новий Volvo EX30. Кросовер є найдоступнішим електромобілем шведської марки. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель доступна у версіях на 272 і 428 к. с. Фото: Topcars UA

Електромобіль Volvo EX30 в Україні коштує від 1,31 мільйона гривень ($35 000). Це компактний міський кросовер В-класу довжиною 4,2 метра зі стриманим скандинавським дизайном. У нього довгий капот, тоненькі фари і висока віконна лінія.

У салоні Volvo EX30 немає щитка приладів, але зате встановлено великий портретний тачскрін. Мультимедійна система авто створена на базі Google Android.

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Новий Volvo EX30 побудований на платформі SEA, тобто його близькими родичами є електрокросовери Smart #1 і Zeekr X. Модель доступна у 272-сильній задньопривідній і 428-сильній повнопривідній версіях. Топовий електрокросовер Volvo EX30 розганяється до 100 км/год за 3,6 с.

На вибір запропоновано батареї ємністю 54 і 69 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 344 км, у другому — 480 км із заднім приводом і 460 км — з повним.

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