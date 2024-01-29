Гроза суперкарів: в Україні з'явився надшвидкісний 585-сильний електромобіль Kia (фото)

Електромобіль Kia EV6 GT оснащений двома моторами загальною потужністю 585 сил. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 260 км/год.

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У Києві помітили новий Kia EV6 у топовій версії GT. Це один із перших подібних електромобілів в Україні. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Kia EV6 GT здатний змагатися з суперкарами. Його оснастили двома моторами, що сумарно розвивають 585 к. с. і 740 Н∙м. Повнопривідний крос-хетчбек може розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 11,4 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 260 км/год.

Електромобіль здатний розігнатися до сотні за 3,5 с Фото: Topcars UA

Ходова Kia EV6 GT доопрацьована — замінені пружини підвіски і встановлені адаптивні амортизатори. Сповільнюють електрокар збільшені гальма діаметром 380 мм спереду і 360 мм ззаду.

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Електрокар Kia оснащений акумуляторною батареєю ємністю 77,4 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 424 км, а швидка зарядка на 80% займає 18 хвилин.

Від стандартного Kia EV6 2024 версія GT відрізняється скромним обвісом і 21-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння і кермо, а оздоблення розбавлене контрастною прострочкою.

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