Гроза суперкаров: в Украине появился сверхскоростной 585-сильный электромобиль Kia (фото)

Электромобиль Kia EV6 GT оснащен двумя моторами общей мощностью 585 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 260 км/ч.

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В Киеве заметили новый Kia EV6 в топовой версии GT. Это один из первых подобных электромобилей в Украине. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Kia EV6 GT способен соревноваться с суперкарами. Его оснастили двумя моторами, суммарно развивающими 585 л. с. и 740 Н∙м. Полноприводный кросс-хэтчбек может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 11,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 260 км/ч.

Электромобиль способен разогнаться до сотни за 3,5 с Фото: Topcars UA

Ходовая Kia EV6 GT доработана – заменены пружины подвески и установлены адаптивные амортизаторы. Замедляют электрокар увеличенные тормоза диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади.

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Электрокар Kia оснащен аккумуляторной батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 424 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 18 минут.

От стандартного Kia EV6 2024 версия GT отличается скромным обвесом и 21-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а отделка разбавлена контрастной прострочкой.

К слову, недавно в нашей стране появился новый недорогой электрокроссовер Kia.

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