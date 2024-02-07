В Украине появился новейший недорогой электромобиль Volvo за $35 000 (фото)

Новый Volvo EX30 — компактный 4,2-метровый электрокроссовер В-класса со сдержанным дизайном. Он доступен в версиях на 272 и 428 л. с. с запасом хода до 480 км.

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В Киеве сфотографировали новый Volvo EX30. Кроссовер является самым доступным электромобилем шведской марки. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель доступна в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: Topcars UA

Электромобиль Volvo EX30 в Украине стоит от 1,31 миллиона гривен ($35 000). Это компактный городской кроссовер В-класса длиной 4,2 метра со сдержанным скандинавским дизайном. У него длинный капот, тоненькие фары и высокая оконная линия.

В салоне Volvo EX30 нет щитка приборов, но зато установлен большой портретный тачскрин. Мультимедийная система авто создана на базе Google Android.

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Новый Volvo EX30 построен на платформе SEA, то есть его близкими родственниками являются электрокроссоверы Smart #1 и Zeekr X. Модель доступна в 272-сильной заднеприводной и 428-сильной полноприводной версиях. Топовый электрокроссовер Volvo EX30 разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с.

На выбор предложены батареи емкостью 54 и 69 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 344 км, во втором – 480 км с задним приводом и 460 км – с полным.

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