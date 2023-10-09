Нетипичный дизайн и свыше 400 сил: в Украину привезли первый кроссовер Smart (фото)

Новый Smart #1 — первый кроссовер марки и самая крупная модель в ее истории. Топовая версия модели способна разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

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В Украине появился новейший Smart #1. Электрический кроссовер заметили в Киеве, а его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Smart #1 — довольно нетипичная модель. Это не только первый кроссовер Smart, но и самая крупная модель немецкого бренда.

Размеры Smart #1 2023:

длина – 4270 мм;

ширина – 1820 мм;

высота – 1640 мм;

колесная база – 2750 мм.

Новый Smart #1 разработан совместно с Geely (китайский концерн стал совладельцем марки наряду с Mercedes-Benz) и построен на платформе SEA2, которую также используют электромобили Volvo EX30 и Zeekr X.

У электрокара нестандартный, по меркам Smart, дизайн с плавными обводами, выраженным "носом" и стреловидными фарами.

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В Киев приехал топовый кроссовер Smart #1 Brabus (в Украине он стоит от $38 000) – он узнается по обвесу, увеличенному заднему спойлеру и 19-дюймовым дискам. Он оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 428 л. с.

Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 66 кВт∙ч позволяет проехать 400 км без подзарядки. Также существует 272-сильная версия модели с запасом хода 440 км — у нас она стоит от $32 000.

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