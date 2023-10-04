В Киеве заметили редкий спортивный кроссовер с двигателем Ferrari (фото)

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен 2,9-литровым V6 твин-турбо разработки Ferrari. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 283 км/ч.

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В Киеве сфотографировали кроссовер Alfa Romeo Stelvio 2018 года в топовом исполнении Quadrifoglio. Заряженная спортивная модель – большая редкость в Украине. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Главная изюминка Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio прячется под капотом. Его 2,9-литровый V6 твин-турбо разработан специалистами Ferrari. Его создали на базе восьмерки суперкара Ferrari 488, у которой, грубо говоря, "отрезали" два цилиндра.

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Турбомотор развивает 510 л. с. и обладает крутящим моментом в 600 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч. Это одна из самых быстрых моделей в классе и в свое время она даже установила рекорд круга на Нюрбургринге среди кроссоверов.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Alfa Romeo

Кроме того, кроссовер получил систему векторизации тяги и спортивную активную подвеску. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

Отличить кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio от стандартной модели можно по обвесу, более агрессивной передней части и 20-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные сиденья, а в отделке появился карбон.

К слову, с недавних пор Ferrari выпускают и собственный кроссовер — модель Purosangue, способную развить 310 км/ч.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился самый быстрый Porsche Cayenne с максимальной скоростью 305 км/ч.