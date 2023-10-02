В Украину привезли самый быстрый и дорогой кроссовер Porsche (фото)

Топовый кроссовер Porsche Cayenne Turbo GT оснащен 660-сильным V8 твин-турбо. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 305 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый Porsche Cayenne 2023 в топовом исполнении Turbo GT. Это самая быстрая и дорогая версия модели за всю ее историю. Снимок авто появился на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер Porsche Cayenne Turbo GT — мощный заряженный версия модели. Он получил 4,0-литровый V8 твин-турбо с увеличенной до 660 л. с. и 850 Нм отдачей. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Кроссовер оснащен 660-сильным V8 твин-турбо Фото: Porsche

Кроме того, доработана ходовая кроссовера. Porsche Cayenne оснащен перенастроенной пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.

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Новый Porsche Cayenne Turbo GT доступен исключительно в формате купе-кроссовера. От других версий модели его отличают диффузор, 22-дюймовые диски, увеличенный спойлер на крыше и сдвоенные "сопла" титановой выхлопной системы.

В отделке салона использована алькантара Фото: Porsche

Салон кроссовера отделан кожей и алькантарой. Спереди установлены спортивные сиденья. Цена Porsche Cayenne Turbo GT в Украине не объявлена, но известно, что в США она стартует с $196 300.

Примечательно, что новый Turbo GT – самый быстрый, но не самый мощный Porsche Cayenne. Дело в том, что в линейке есть подзаряжаемый гибрид мощностью свыше 700 сил.

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