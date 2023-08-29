Свыше 700 сил и расход 2 л на 100 км: представлен самый мощный Porsche Cayenne (фото)

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid оснащен 739-сильной гибридной установкой. Спортивный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды и может проехать 82 км на электротяге.

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Линейку обновленного Porsche Cayenne пополнила топовая версия Turbo E-Hybrid. Спортивный кроссовер поступает в продажу по цене от 176 324 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Porsche.

Кроссовер получил 739-сильную гибридную установку Фото: Porsche

Как и ранее, гибрид Porsche Cayenne Turbo оснащен 4,0-литровым турбированным V8 и электромотором, однако отдачу силовой установки увеличили до 739 л. с. и 950 Н∙м. Это самый мощный Porsche Cayenne в истории.

Стандартный кроссовер Porsche разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с и развивает 25 км/ч. Купеобразная версия GT несколько быстрее – 3,6 с до сотни и максимальные 305 км/ч.

Купеобразный вариант в исполнении GT быстрее стандартной модели Фото: Porsche

Емкость батареи увеличили до 25,9 кВт∙ч, что позволяет проезжать до 82 км на электротяге. Полная зарядка гибрида занимает 2,5 часа. Заявленный расход топлива в комбинированном режиме составляет 2 л на 100 км.

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Все Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid получили спортивную пневмоподвеску, а вариант GT также оснащен управляемыми задними колесами и карбоново-керамическими тормозами. За доплату предложены активные стабилизаторы.

В салоне установлен спортивный руль Фото: Porsche

Визуально стандартная и купеобразная версия кроссовера повторяют бензиновый Porsche Cayenne Turbo 2023. Стандартными являются матричные фары и 22-дюймовые диски. В салоне несколько изменена отделка, а также установлены спортивные кресла и руль, оснащенные электроприводом и подогревом.

Ранее Фокус сообщал, что классический спорткар Porsche 70-х годов вернули в производство.

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