В Україну привезли найшвидший і найдорожчий кросовер Porsche (фото)

Топовий кросовер Porsche Cayenne Turbo GT оснащений 660-сильним V8 твін-турбо. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 305 км/год.

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У Києві сфотографували новий Porsche Cayenne 2023 у топовому виконанні Turbo GT. Це найшвидша і найдорожча версія моделі за всю її історію. Знімок авто з 'явився на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер Porsche Cayenne Turbo GT — потужна заряджена версія моделі. Він отримав 4,0-літровий V8 твін-турбо зі збільшеною до 660 к. с. і 850 Нм віддачею. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

Кросовер оснащений 660-сильним V8 твін-турбо Фото: Porsche

Крім того, доопрацьовано ходову кросовера. Porsche Cayenne оснащений переналаштованою пневмопідвіскою, активними стабілізаторами і керованими задніми колесами. За уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма діаметром 440 мм спереду і 410 мм ззаду.

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Новий Porsche Cayenne Turbo GT доступний виключно у форматі купе-кросовера. Від інших версій моделі його відрізняють дифузор, 22-дюймові диски, збільшений спойлер на даху і здвоєні "сопла" титанової вихлопної системи.

В оздобленні салону використана алькантара Фото: Porsche

Салон кросовера оздоблений шкірою та алькантарою. Спереду встановлені спортивні сидіння. Ціну Porsche Cayenne Turbo GT в Україні не оголошено, але відомо, що в США вона стартує з $196 300.

Примітно, що новий Turbo GT — найшвидший, але не найпотужніший Porsche Cayenne. Річ у тім, що в лінійці є зарядний гібрид потужністю понад 700 сил.

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