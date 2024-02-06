Самый необычный Volvo за $115 000 поступил в производство (фото)

Новый Volvo EM90 — роскошный 5,2-метровый минивэн с электромотором. Запас хода семейной модели превышает 700 км.

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Сегодня, 6 февраля, стартовало серийное производство Volvo EM90. Первый минивэн в истории шведской марки собирают в Китае на мощностях концерна Geely (он является владельцем Volvo). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрический минивэн стоит от 115 000 долларов Фото: CarNewsChina

Новый Volvo EM90 собирают на одном конвейере с моделями бренда Zeekr. Это неудивительно, ведь минивэн создан на базе электрокара Zeekr 009. Цена Volvo EM90 стартует с $115 000. Сначала он появится в Китае, а затем выйдет на европейский рынок.

Автомобиль отличается сдержанным дизайном Фото: Volvo

Первый минивэн Volvo достигает 5,2 м в длину и отличается сдержанным граненым дизайном с коротким капотом. Модель дебютировала в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда получили электропривод, вентиляцию и массаж. Во внутренней отделке использованы кожа, дерево и даже хрусталь.

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Комплектация Volvo EM90 также включает 15,4-дюймовый тачскрин, трехзонный климат-контроль, пневмоподвеску, акустику Bowlers&Wilkins с 21 динамиком и набор систем безопасности.

Кресла первых двух рядов получили электропривод и массаж Фото: Volvo

Поначалу электромобиль Volvo EM90 будут выпускать в заднеприводной 272-сильной версии с батареей емкостью 116 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и проехать 738 км без подзарядки. Позже ожидается более мощный полноприводный вариант.

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