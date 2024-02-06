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Авто

Самый необычный Volvo за $115 000 поступил в производство (фото)

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Фото: CarNewsChina | Volvo EM90 выпускают в Китае

Новый Volvo EM90 — роскошный 5,2-метровый минивэн с электромотором. Запас хода семейной модели превышает 700 км.

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Сегодня, 6 февраля, стартовало серийное производство Volvo EM90. Первый минивэн в истории шведской марки собирают в Китае на мощностях концерна Geely (он является владельцем Volvo). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Volvo EM90, новый Volvo EM90, Volvo EM90 2024, электромобиль Volvo, минивэн Volvo Fullscreen
Электрический минивэн стоит от 115 000 долларов
Фото: CarNewsChina

Новый Volvo EM90 собирают на одном конвейере с моделями бренда Zeekr. Это неудивительно, ведь минивэн создан на базе электрокара Zeekr 009. Цена Volvo EM90 стартует с $115 000. Сначала он появится в Китае, а затем выйдет на европейский рынок.

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Автомобиль отличается сдержанным дизайном
Фото: Volvo

Первый минивэн Volvo достигает 5,2 м в длину и отличается сдержанным граненым дизайном с коротким капотом. Модель дебютировала в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда получили электропривод, вентиляцию и массаж. Во внутренней отделке использованы кожа, дерево и даже хрусталь.

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Комплектация Volvo EM90 также включает 15,4-дюймовый тачскрин, трехзонный климат-контроль, пневмоподвеску, акустику Bowlers&Wilkins с 21 динамиком и набор систем безопасности.

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Кресла первых двух рядов получили электропривод и массаж
Фото: Volvo

Поначалу электромобиль Volvo EM90 будут выпускать в заднеприводной 272-сильной версии с батареей емкостью 116 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и проехать 738 км без подзарядки. Позже ожидается более мощный полноприводный вариант.

Ранее Фокус рассказывал, что Volkswagen снял с производства свою самую стильную модель.

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