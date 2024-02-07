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Авто

Почти 800 сил и запас хода 750 км: Geely и Volvo показали нового конкурента Tesla (фото)

Zeekr 001 2024, Zeekr 001, новый Zeekr 001, электромобиль Zeekr
Фото: CarNewsChina | У Zeekr 001 2024 более агрессивная передняя часть

Новый Zeekr 001 2024 стал агрессивнее на вид и существенно мощнее. Самая "дальнобойная" версия модели может проехать 750 км без подзарядки.

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Опубликованы первые фото Zeekr 001 2024. Спортивный электромобиль от Geely прошел модернизацию и с весны поступит в продажу в Китае, а позже появится и в других странах. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Zeekr 001 – обтекаемый лифтбэк-купе длиной почти 5 метров и шириной 2 метра, то есть сопоставим с Tesla Model S и Porsche Taycan. В его создании принимали участие специалисты Volvo. Обновленная модель отличается более агрессивными бамперами.

Zeekr 001, Zeekr 001 2024, новый Zeekr 001, электромобиль Zeekr Fullscreen
Электрокар предложен в версиях на 422 и 790 сил
Фото: CarNewsChina

Салон Zeekr 001 2024 не показали, однако вряд ли он изменится, то есть будут сохранены узкий виртуальный щиток приборов и большой центральный тачскрин.

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Зато известно, что новый Zeekr 001 стал мощнее: отдачу силовой установки увеличили до 422 л. с. в заднеприводной версии и 790 л. с. – в полноприводной. А вот заряженный Zeekr 001 FR на 1300 сил, скорее всего, больше не будут выпускать.

новый Zeekr 001, Zeekr 001 2024, Zeekr 001, электромобиль Zeekr Fullscreen
Запас хода авто достигает 750 км
Фото: CarNewsChina

Не будет отныне и самой большой батареи на 140 кВт∙ч. Китайский электромобиль предложат с батареями емкостью 95 и 100 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 722 км с задним приводом и 675 км с полным, во втором – 750 и 705 км, соответственно.

К слову, недавно доступный компактный кроссовер Zeekr появился в Украине.

Также Фокус рассказывал про недорогой гибридный седан от Geely и Volvo.