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Авто

Стара 34-річна "трійка" BMW пішла з молотка за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

BMW M3 E30, кабріолет BMW M3, BMW M3, BMW M3 1989, BMW 3 Series E30, трійка BMW
Фото: Collecting Cars | Всього випустили лише 781 BMW M3 E30 Convertible

Усього випущено лише 781 кабріолет BMW M3 E30, тому зараз ці авто дуже цінуються колекціонерами. Спорткар оснащений 200-сильним двигуном і може розвинути 235 км/год.

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У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали кабріолет BMW 3 Series E30 1989 року. За автомобіль віддали 101 700 доларів як за новий Porsche Cayenne. Подробиці автомобіля викрили на сайті аукціонного дому.

BMW M3 E30, кабріолет BMW M3, BMW M3, BMW M3 1989, BMW 3 Series E30, трійка BMW Fullscreen
Автомобіль здатний розвинути 235 км/год.
Фото: Collecting Cars

Справа в тому, що з молотка пішов дуже рідкісний BMW M3 у кузові кабріолет. Усього випустили лише 781 таке авто — набагато менше, ніж купе М3. Не дивно, що зараз вони цінуються колекціонерами.

BMW M3 E30, кабріолет BMW M3, BMW M3, BMW M3 1989, BMW 3 Series E30, трійка BMW Fullscreen
Кабріолет відреставрували на підприємстві BMW
Фото: Collecting Cars

Кабріолет BMW M3 E30 оснащений 2,3-літровою четвіркою потужністю 200 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за с і розвиває 235 км/год. Крім того, доопрацьовано підвіску та рульове управління, а також встановлено збільшені гальма.

Відрізнити заряджену версію від стандартної "трійки" BMW можна за розширеними крилами, обвісом та 16-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

BMW M3 E30, кабріолет BMW M3, BMW M3, BMW M3 1989, BMW 3 Series E30, трійка BMW Fullscreen
Під капотом встановлений 200-сильний двигун
Фото: Collecting Cars

Саме цей автомобіль має пробіг всього 80 000 км. У 2020 році він пройшов повну реставрацію у підрозділі BMW Group Classic.

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