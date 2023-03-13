Стара 34-річна "трійка" BMW пішла з молотка за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Усього випущено лише 781 кабріолет BMW M3 E30, тому зараз ці авто дуже цінуються колекціонерами. Спорткар оснащений 200-сильним двигуном і може розвинути 235 км/год.

Related video

У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали кабріолет BMW 3 Series E30 1989 року. За автомобіль віддали 101 700 доларів як за новий Porsche Cayenne. Подробиці автомобіля викрили на сайті аукціонного дому.

Автомобіль здатний розвинути 235 км/год. Фото: Collecting Cars

Справа в тому, що з молотка пішов дуже рідкісний BMW M3 у кузові кабріолет. Усього випустили лише 781 таке авто — набагато менше, ніж купе М3. Не дивно, що зараз вони цінуються колекціонерами.

Кабріолет відреставрували на підприємстві BMW Фото: Collecting Cars

Кабріолет BMW M3 E30 оснащений 2,3-літровою четвіркою потужністю 200 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за с і розвиває 235 км/год. Крім того, доопрацьовано підвіску та рульове управління, а також встановлено збільшені гальма.

Відрізнити заряджену версію від стандартної "трійки" BMW можна за розширеними крилами, обвісом та 16-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

Під капотом встановлений 200-сильний двигун Фото: Collecting Cars

Саме цей автомобіль має пробіг всього 80 000 км. У 2020 році він пройшов повну реставрацію у підрозділі BMW Group Classic.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний Mercedes 1928 від українського дизайнера продали за $730 000.

Також ми писали, що в Україні продається ГАЗ-14 "Чайка" із цікавою історією.