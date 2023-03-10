В Україні продають унікальний лімузин ГАЗ-14 "Чайка" з цікавою історією (відео)

У СРСР цим автомобілем їздили лише чиновники, а в 1992 році його доставили до Полтави. За "Чайку" планують виручити понад 1,2 млн. грн.

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У Полтаві на аукціон виставили рідкісний представницький седан ГАЗ-14 "Чайка". Автомобіль має відмінний стан та багату історію. Про це повідомили на сайті Новини Полтавщини.

У СРСР на "Чайках" їздили чиновники та голови уряду. ГАЗ-14 вперше зійшов з конвеєра у 1977 році і за 12 років виробництва було випущено лише 1114 авто цієї моделі.

За словами власників, двигун "Чайки" чудово працює Фото: Новини Полтавщини

Свого часу ГАЗ-14 "Чайка" не був доступним для покупки. Автомобіль призначався для міністрів союзних республік, перших секретарів обкомів та директорів великих стратегічних підприємств.

Виставлене на аукціон авто знаходиться на балансі Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. Цей седан випустили у 1980 році.

Інтер'єр седана майже в ідеальному стані Фото: Новини Полтавщини

На полтавське підприємство "Чайка" потрапила у 1992 році. Цим автомобілем перевозили Бориса Єльцина, коли він працював у Московському міському комітеті КПРС.

У Полтаві автомобіль експлуатувався лише для високопосадовців, які відвідували регіон. За чутками, одним із них був Перший Секретар ЦК КПУ в 1972-1989 роках Володимир Щербицький.

"Чайка" останніми роками не експлуатувалася Фото: Новини Полтавщини

Пізніше "Чайку" використовували лише як автомобіль для весіль. Останні 3-4 роки седан був у гаражі, тому його вирішили продати на аукціоні.

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Незалежна оцінка вартості показала, що автомобіль коштує приблизно 700 тисяч гривень. Проте власники хочуть отримати за "Чайку" щонайменше 1,2 млн грн, які стануть стартовою ціною на аукціоні. Усі виручені гроші спрямують на покращення матеріально-технічної бази підприємства.

ГАЗ-14 "Чайка" оснащується 5,5-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 220 к. с. і 451 Нм крутного моменту. Він працює у парі з триступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Седан може розганятися від 0 до 100 км/год за 15 секунд. Максимальна швидкість становить 175 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді їздить нестандартна дороблена "Чайка" ГАЗ-13.