Старая 34-летняя "тройка" BMW ушла с молотка по цене нового Porsche Cayenne (фото)
Всего выпущен только 781 кабриолет BMW M3 E30, поэтому сейчас эти авто очень ценятся коллекционерами. Спорткар оснащен 200-сильным мотором и может развить 235 км/ч.
В Великобритании на аукционе Collecting Cars продали кабриолет BMW 3 Series E30 1989 года. За автомобиль отдали 101 700 долларов — как за новый Porsche Cayenne. Подробности автомобиля раскрыли на сайте аукционного дома.
Дело в том, что с молотка ушел очень редкий BMW M3 в кузове кабриолет. Всего выпустили только 781 такое авто – гораздо меньше, чем купе М3. Неудивительно, что сейчас они очень ценятся коллекционерами.
Кабриолет BMW M3 E30 оснащен 2,3-литровой четверкой мощностью 200 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за с и развивает 235 км/ч. Кроме того, доработаны подвеска и рулевое управление, а также установлены увеличенные тормоза.
Отличить заряженную версию от стандартной "тройки" BMW можно по расширенным крыльям, обвесу и 16-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.
Конкретно этот автомобиль имеет пробег всего 80 000 км. В 2020 году он прошел полную реставрацию в подразделении BMW Group Classic.
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