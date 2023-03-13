Старая 34-летняя "тройка" BMW ушла с молотка по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Всего выпущен только 781 кабриолет BMW M3 E30, поэтому сейчас эти авто очень ценятся коллекционерами. Спорткар оснащен 200-сильным мотором и может развить 235 км/ч.

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В Великобритании на аукционе Collecting Cars продали кабриолет BMW 3 Series E30 1989 года. За автомобиль отдали 101 700 долларов — как за новый Porsche Cayenne. Подробности автомобиля раскрыли на сайте аукционного дома.

Автомобиль способен развить 235 км/ч Фото: Collecting Cars

Дело в том, что с молотка ушел очень редкий BMW M3 в кузове кабриолет. Всего выпустили только 781 такое авто – гораздо меньше, чем купе М3. Неудивительно, что сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Кабриолет отреставрировали на предприятии BMW Фото: Collecting Cars

Кабриолет BMW M3 E30 оснащен 2,3-литровой четверкой мощностью 200 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за с и развивает 235 км/ч. Кроме того, доработаны подвеска и рулевое управление, а также установлены увеличенные тормоза.

Отличить заряженную версию от стандартной "тройки" BMW можно по расширенным крыльям, обвесу и 16-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Под капотом установлен 200-сильный мотор Фото: Collecting Cars

Конкретно этот автомобиль имеет пробег всего 80 000 км. В 2020 году он прошел полную реставрацию в подразделении BMW Group Classic.

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