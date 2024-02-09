Нездійснений конкурент Porsche 911: розсекречено скасований суперкар BMW (фото)

Кілька років тому BMW розробляли суперкар I16. Обтічне купе планували оснастити 600-сильною гібридною установкою.

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В інтернеті з'явилися зображення невідомого суперкара BMW I16. Спортивна модель мала змінити купе BMW i8 у 2020 або 2021 році, проте її вирішили не випускати. Про секретне авто розповів в Instagram його творець — дизайнер BMW Домагой Дукеч.

Суперкар витриманий у стилістиці BMW M1 Фото: BMW

Суперкар BMW I16 — серійна версія концепту BMW Vision M Next 2019 року. Проєкт авто втілили в життя всього за 12 місяців. Двомісне купе мало стати набагато потужнішим і швидшим за модель i8, яку якраз припинили випускати у 2020 році. Новий BMW I16 міг кинути виклик Porsche 911 Turbo.

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У дизайні проглядаються риси знаменитого купе BMW M1 1979 року — у авто схожий профіль і одразу два логотипи марки ззаду. У бтекаемого BMW I16 стрілоподібні фари і широка розділена решітка радіатора.

Суперкар BMW планували оснастити гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів. Сумарна віддача мала становити щонайменше 600 сил. До того ж, для купе готували велику батарею, щоб воно могло проїхати 96 км на електротязі.

Автомобілю готували 600-сильну гібридну установку Фото: BMW

За словами Домагоя Дукеча, основною причиною відмови від моделі стала пандемія COVID-19, яка зупинила автозаводи і обвалила продажі машин. Лише тепер проект вирішили розсекретити.

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