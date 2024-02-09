Нездійснений конкурент Porsche 911: розсекречено скасований суперкар BMW (фото)
Кілька років тому BMW розробляли суперкар I16. Обтічне купе планували оснастити 600-сильною гібридною установкою.
В інтернеті з'явилися зображення невідомого суперкара BMW I16. Спортивна модель мала змінити купе BMW i8 у 2020 або 2021 році, проте її вирішили не випускати. Про секретне авто розповів в Instagram його творець — дизайнер BMW Домагой Дукеч.
Суперкар BMW I16 — серійна версія концепту BMW Vision M Next 2019 року. Проєкт авто втілили в життя всього за 12 місяців. Двомісне купе мало стати набагато потужнішим і швидшим за модель i8, яку якраз припинили випускати у 2020 році. Новий BMW I16 міг кинути виклик Porsche 911 Turbo.Важливо
У дизайні проглядаються риси знаменитого купе BMW M1 1979 року — у авто схожий профіль і одразу два логотипи марки ззаду. У бтекаемого BMW I16 стрілоподібні фари і широка розділена решітка радіатора.
Суперкар BMW планували оснастити гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів. Сумарна віддача мала становити щонайменше 600 сил. До того ж, для купе готували велику батарею, щоб воно могло проїхати 96 км на електротязі.
За словами Домагоя Дукеча, основною причиною відмови від моделі стала пандемія COVID-19, яка зупинила автозаводи і обвалила продажі машин. Лише тепер проект вирішили розсекретити.
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