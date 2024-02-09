Несбывшийся конкурент Porsche 911: рассекречен отмененный суперкар BMW (фото)

Несколько лет назад BMW разрабатывали суперкар I16. Обтекаемое купе планировали оснастить 600-сильной гибридной установкой.

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В интернете появились изображения неизвестного суперкара BMW I16. Спортивная модель должна была сменить купе BMW i8 в 2020 или 2021 году, однако ее решили не выпускать. О секретном авто рассказал в Instagram его создатель – дизайнер BMW Домагой Дукеч.

Суперкар выдержан в стилистике BMW M1 Фото: BMW

Суперкар BMW I16 – серийная версия концепта BMW Vision M Next 2019 года. Проект авто воплотили в жизнь всего за 12 месяцев. Двухместное купе должно было стать гораздо мощнее и быстрее модели i8, которую как раз прекратили выпускать в 2020 году. Новый BMW I16 мог бросить вызов Porsche 911 Turbo.

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В дизайне просматриваются черты знаменитого купе BMW M1 1979 года – у авто схожий профиль и сразу два логотипа марки сзади. У бтекаемого BMW I16 стреловидные фары и широкая разделенная решетка радиатора.

Суперкар BMW планировали оснастить гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача должна была составить не менее 600 сил. К тому же, для купе готовили большую батарею, чтобы оно могло проехать 96 км на электротяге.

Автомобилю готовили 600-сильную гибридную установку Фото: BMW

По словам Домагоя Дукеча, основной причиной отказа от модели стала пандемия COVID-19, остановившая автозаводы и обвалившая продажи машин. Лишь теперь проект решили рассекретить.

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