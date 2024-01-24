Самый редкий спорткар BMW 70-х ушел с молотка по цене свыше $100 000 (фото)

Выпущено лишь 183 BMW 6 Series в исполнении Alpina B7 Turbo. Спорткар оснащен 300-сильной турбошестеркой и способен развить 250 км/ч.

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Спорткар получил спойлер и 16-дюймовіе диски Фото: Bring a Trailer

BMW 6 Series относится к дешевой классике, однако редкие заряженные версии модели порой бывают очень дорогими. Особенно ценятся раритетные купе, доработанные специалистами Alpina.

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Конкретно этот BMW является самым первым из 183 выпущенных Alpina B7 Turbo. Автомобиль был демонстрационным его показывали на автошоу и фотографировали для журналов.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

Alpina B7 Turbo оснастили 3,0-литровой 300-сильной турбошестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Также доработаны подвеска и тормоза BMW.

Под капотом установлена 300-сильная турбошестерка Фото: Bring a Trailer

Отличить Alpina B7 Turbo от BMW 6 Series можно по собому переднему бамперу, заднему спойлеру и фирменным 16-дюймовым дискам со спицами. Кроме того, кузов украшен графикой. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

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