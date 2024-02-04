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Авто

Виявлено дуже рідкісний і незвичайний спорткар BMW 90-х із пробігом 100 км (фото)

BMW Z1 1990, BMW Z1, спорткар BMW, кабріолет BMW
Фото: Artcurial | BMW Z1 не експлуатувався й ідеально зберігся

BMW Z1 — компактний кабріолет із нестандартними дверима з електроприводом. Загалом зібрано лише 8000 таких спорткарів.

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У Парижі на аукціоні Artcurial продали BMW Z1 1990 року. За рідкісний спорткар віддали 98 000 євро. Про модель розповіли на сайті аукціонного дому.

BMW Z1, BMW Z1 1990, спорткар BMW, кабріолет BMW Fullscreen
Двері BMW Z1 опускаються вниз і ховаються в порозі кузова
Фото: Artcurial

Звісно, BMW Z1 — раритетна модель, адже загалом із 1989 по 1990 роки випущено лише 8000 таких авто. Однак у цьому випадку висока ціна зумовлена тим, що перед нами — капсула часу. На одометрі спорткара висвічується пробіг у 104 км.

BMW Z1 1990, BMW Z1, спорткар BMW, кабріолет BMW Fullscreen
Випущено тільки 8000 BMW Z1
Фото: Artcurial
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Цей BMW Z1 не експлуатувався та простояв понад 30 років у гаражі. Кабріолет має вигляд нового. Також збережено всі документи на авто й оригінальний набір інструментів. Також у авто знімний пластиковий дах — таку опцію отримали лише 500 BMW Z1.

BMW Z1 1990, BMW Z1, спорткар BMW, кабріолет BMW Fullscreen
Автомобіль непогано зберігся
Фото: Artcurial

BMW Z1 — одна з найнестандартніших моделей за всю історію німецької марки. Фішка кабріолета — його двері, що опускаються в пороги за допомогою електроприводу. Кузов спорткара виконаний із легкого пластику.

BMW Z1 1990, BMW Z1, спорткар BMW, кабріолет BMW Fullscreen
Під капотом встановлена 170-сильна шістка
Фото: Artcurial

Кабріолет BMW Z1 оснащений 2,5-літровою 170-сильною шісткою від моделі 3 Series. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 225 км/год.

До слова, нещодавно за $100 000 пішов із молотка дуже рідкісний спортивний BMW 70-х років.

Також Фокус повідомляв, що вінтажне авто Ніколаса Кейджа продали за $605 000.