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Авто

Ржавый раритет: полуразобранный Ferrari 60-х продают за миллион долларов (фото)

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Фото: GOODING&COMPANY | Ferrari 250 GT Series II местами проржавел

Всего изготовили 212 кабриолетов Ferrari 250 GT Series II. Именно этим суперкаром владели итальянский князь и известный голливудский актер.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Ferrari 250 GT 1960 года. Состояние суперкара оставляет желать лучшего, однако несмотря на это, его оценили в 1 000 000 — 1 300 000 долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Ferrari 250 1960, Ferrari 250 GT, Ferrari 250, суперкар Ferrari, кабриолет Ferrari, кабриолет Ferrari Fullscreen
Кабриолет изготовили для итальянского князя Алессандро Русполи
Фото: GOODING&COMPANY

С кузова Ferrari 250 GT содрана краска и местами он проржавел. Сиденья и двигатель автомобиля сняты и хранятся отдельно.

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Этот суперкар Ferrari 250 GT Series II имеет интересную историю. Он был создан для итальянского князя Алессандро Русполи, а позже кабриолет приобрел американский актер Роберт Вагнер и даже снимался вместе с ним в знаменитом фильме "Розовая Пантера".

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В салоне отсутствуют сиденья
Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT несколько раз переходил из рук в руки и в 1979 году один из владельцев решил восстановить авто. Суперкар частично разобрали и подготовили к перекраске, однако реставрацию так и не удалось завершить. Кабриолет простоял заброшенным до 2022 года.

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Двигатель сняли с автомобиля
Фото: GOODING&COMPANY

Модель довольно редкая, ведь изготовили всего 212 кабриолетов Ferrari 250 GT Series II с кузовом от ателье Pininfarina. Суперкар оборудован 3,0-литровым 240-сильным V12 и способен развить 240 км/ч.

Кстати, недавно на аукцион выставили и редкий Mercedes-Benz 190, который принадлежал звездному певцу.

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