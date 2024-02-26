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Авто

Редкий 34-летний Mercedes звездного певца продают по цене суперкара (фото)

Mercedes 190 Evo, Mercedes 190, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II
Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II — очень редкая заряженная версия седана

Изготовили всего 502 заряженных седана Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. 235-сильным авто владел фронтмен группы Jamiroquai Джей Кей.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили Mercedes-Benz 190 1990 года в очень редкой версии 2.5-16 Evolution II. За седан планируют получить от 375 000 до 425 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукциона.

Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 Evo, Mercedes 190, Mercedes 190, Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
Автомобиль получил обвес и антикрыло

Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II — действительно очень ценная коллекционная модель. Всего изготовили всего 502 таких седана. По сути, это серийная версия гоночной машины из чемпионата DTM.

салон Mercedes 190 Evo, Mercedes 190, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла

Седан Mercedes 190 оборудован 2,5-литровым 235-сильным двигателем от Cosworth. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 235 км/ч.

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У Mercedes 190 Evo II доработаны тормоза и подвеска. Седан получил обвес и огромное антикрыло, а в салоне появились спортивные сиденья.

двигатель мерседес 190, салон Mercedes 190 Evo, Mercedes 190, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
235-сильный двигатель разработали специалисты Cosworth

Конкретно этот автомобиль сначала был продан в Германии, а впоследствии его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Певец является известным коллекционером авто: в разное время он владел Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40, Enzo и 430 Scuderia.

салон Mercedes 190 Evo, Mercedes 190, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 Evo II, Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
Джей Кей оставил в салоне свой автограф

Джей Кей заботился о Mercedes 190 и отреставрировал его, а также оставил свой автограф в салоне. Позже певец продал авто и оно оказалось в США. Пробег седана составляет 48 500 км.

Кстати, недавно на продажу также выставили роскошный лимузин Mercedes 600, созданный по заказу Джона Леннона.

Также Фокус рассказывал об уникальном Mercedes W126 80-х за $700 000.