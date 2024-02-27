Капсула часу з 90-х: виявлено рідкісний заряджений Ford Mustang без пробігу (фото)

Ford Mustang SVT Cobra виглядає, як новий, а його сидіння досі запаковані в целофанові чохли. Спорткар обладнаний 235-сильним V8.

Related video

У США знайшли ідеально збережений Ford Mustang 1993 року. Спортивне авто взагалі не експлуатувалося, а простояло три десятиліття в гаражі. Про це пише сайт Carscoops.

Пробіг Ford Mustang складає 55 км

Цей Ford Mustang чудово виглядає, а на його одометрі висвічується пробіг 32 милі (55 км). Американський дилер, який знайшов автомобіль, зазначив, що йому здалося, ніби спорткар привезли на машині часу, а не на евакуаторі.

Ford Mustang SVT Cobra упізнається за заднім антикрилом

Кузов Ford Mustang 1993 року прекрасно зберігся, а в салоні сидіння досі запаковані в целофанові чохли. У спорт кара рідна гума, а замінити довелося лише акумулятор.

Важливо

Покинутий скарб: рідкісний Ford Mustang за $150 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

Збережено і оригінальний цінник на Ford Mustang, де вказано, що в 1993 році авто коштувало 18 505 доларів. Тепер ж ця капсула часу виставлена на продаж за $145 900.

Авто продають за $145 900

Настільки висока вартість обумовлена не лише станом авто, але й його рідкістю. Це заряджена модифікація Ford Mustang SVT Cobra з 5,0-літровим 235-сильним V8 та 5-ступінчастою механічною КПП.

На сидіннях збереглися целофанові чохли

Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с та розвинути 225 км/год. До того ж, його ходова допрацьована, встановлені 17-дюймові диски та спойлер.

Раніше Фокус повідомляв, що в США найшли ідеально збережену "Волгу" на київських номерах.

Також ми писали, що у Києві сфотографували рідкісне купе Volvo 70-х.