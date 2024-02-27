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Авто

Капсула времени из 90-х: обнаружен редкий заряженный Ford Mustang без пробега (фото)

Ford Mustang SVT Cobra, Ford Mustang 1993, Ford Mustang SVT
Ford Mustang SVT Cobra 31 год простоял в гараже

Ford Mustang SVT Cobra выглядит, как новый, а его сиденья до сих пор запакованы в целлофановые чехлы. Спорткар оборудован 235-сильным V8.

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В США нашли идеально сохранившийся Ford Mustang 1993 года. Спортивное авто вообще не эксплуатировалось, а простояло три десятилетия в гараже. Об этом пишет сайт Carscoops.

Ford Mustang 1993, Ford Mustang SVT Cobra, Ford Mustang SVT, Ford Mustang SVT, Ford Mustang Fullscreen
Пробег Ford Mustang составляет 55 км

Этот Ford Mustang прекрасно выглядит, а на его одометре высвечивается пробег 32 мили (55 км). Американский дилер, который нашел автомобиль, отметил, что ему показалось, будто спорткар привезли на машине времени, а не на эвакуаторе.

Ford Mustang Cobra, Ford Mustang SVT Cobra, Ford Mustang SVT, Ford Mustang SVT, Ford Mustang Fullscreen
Ford Mustang SVT Cobra узнается по заднему антикрылу

Кузов Ford Mustang 1993 года прекрасно сохранился, а в салоне сиденья до сих пор запакованы в целлофановые чехлы. У спорткара родная резина, а заменить пришлось лишь аккумулятор.

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Заброшенное сокровище: редчайший Ford Mustang за $150 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

Сохранен и оригинальный ценник на Ford Mustang, где указано, что в 1993 году авто стоило 18 505 долларов. Теперь же эта капсула времени выставлена на продажу за $145 900.

Ford Mustang Cobra, Ford Mustang SVT Cobra, Ford Mustang SVT, Ford Mustang SVT, Ford Mustang Fullscreen
Авто продают за $145 900

Столь высокая стоимость обусловлена не только состоянием авто, но и его редкостью. Это заряженная модификация Ford Mustang SVT Cobra с 5,0-литровым 235-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП.

1993 Ford Mustang, Ford Mustang SVT Cobra, Ford Mustang SVT, Ford Mustang SVT, Ford Mustang Fullscreen
На сиденьях сохранились целлофановые чехлы

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 225 км/ч. К тому же, его ходовая доработана, установлены 17-дюймовые диски и спойлер.

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