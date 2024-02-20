В США обнаружена идеально сохранившаяся "Волга" ГАЗ-24 на киевских номерах (фото)

Седан ГАЗ-24 "Волга" из Украины проехал всего 54 тыс. км за почти полвека. Кузов, салон и двигатель автомобиля в отличном состоянии.

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В США нашли идеально сохранившийся ГАЗ-24 "Волга" 1976 года. У автомобиля старые советские номера Киевской области. Его историю рассказали на сайте Gooding&Company.

Автомобиль сохранил старые советские номера Киевской области Фото: GOODING&COMPANY

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Эта "Волга" — капсула времени с пробегом всего 54 тыс. км. ГАЗ-24 выглядит как новый: у него родная краска и нет ржавчины на кузове. Салон "Волги" также в хорошем состоянии, а двигатель чистый. Сохранены оригинальные инструменты, документация и инструкция по эксплуатации.

Салон ГАЗ-24 хорошо сохранился Фото: GOODING&COMPANY

Владельцы не рассказывают, как ГАЗ-24 попал в США. Известно, что впервые он был зарегистрирован в 1976 году. Также сохранены квитанции об оплате штрафов за нарушение Правил дорожного движения за 1978 год.

Двигатель "Волги" в хорошем состоянии Фото: GOODING&COMPANY

"Волга" ГАЗ-24 оборудована стандартной 2,4-литровой четверкой ЗМЗ-402 мощностью 95 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Сохранились оригинальные инструменты и инструкция по эксплуатации Фото: GOODING&COMPANY

Теперь этот ГАЗ-24 планируют продать на аукционе. Поскольку "Волга" хорошо сохранена и является раритетом в США, то за нее планируют получить от 20 до 30 тысяч долларов.

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