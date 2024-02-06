В Украине обнаружен винтажный мотоцикл 1975 года без пробега (фото)

Мотоцикл с коляской "Урал" М-67 десятилетиями пылился в сарае и не эксплуатировался. В его бак никогда не заливали бензин.

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В Украине нашли хорошо сохраненный мотоцикл "Урал" М-67 1975 года. За почти полвека он не проехал ни одного километра. О находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который ищет подобные капсулы времени.

В бак "Урал" М-67 никогда не заливали бензин Фото: Roma Urraco

"Урал" М-67 был приобретен и поставлен на учет в Луганской области, однако не эксплуатировался. Мотоцикл с боковым прицепом оставили в сарай, где он пылился десятилетиями.

В бак "Урал" М-67 ни разу не заливали бензин, а на его одометре высвечивается "калибровочный" пробег в 5 км. Мотоцикл нуждается в мойке, чистке и техобслуживании.

На одометре высвечен пробег в 5 км Фото: Roma Urraco

Техпаспорт на байк был утерян. К тому же, от длительного хранения в сарае остались следы – незначительные косметические дефекты.

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Сейчас мотоцикл "Урал" М-67 находится в Днепре. Капсула времени вскоре будет выставлена на продажу.

Мотоцикл десятилетиями стоял в сарае Фото: Roma Urraco

Тяжелый мотоцикл с боковым прицепом "Урал" М-67 выпускали с 1974 по 1984 годы. Конкретно эта ранняя модель оснащена 645-кубовым мотором мощностью 32 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Байк способен развить 105 км/ч, а его грузоподъемность составляет 260 кг. Расход топлива – 8 л на 100 км.

Это не первая подобная находка в Украине. Ранее был найден мотоцикл "Восход" 1980 года без пробега.

Также Фокус рассказывал, что в нашей стране обнаружили мотоцикл Jawa в заводской упаковке.