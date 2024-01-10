Звезда 80-х: в Украине обнаружили винтажный мотоцикл Jawa в заводской упаковке (фото)

Мотоцикл Jawa 350 приобрели более 30 лет назад, но так и не распаковали. Байк отлично сохранился и выглядит как новый.

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В Украине найден мотоцикл Jawa 350 без пробега. Классический байк до сих пор хранится в заводской упаковке. О нем рассказал на своей странице в Facebook блогер Roma Urraco, специализирующийся на подобных капсулах времени.

Мотоцикл полностью комплектный Фото: Roma Urraco

Jawa 350 не распакован и отлично сохранился. У него даже не прикручено переднее колесо. Мотоцикл нужно лишь слегка отчистить и он будет как новый.

Байк так и не поставлен на учет Фото: Roma Urraco

Мотоцикл Jawa 350 относится к семейству 638. Такую модель выпускали с 1984 по 1993 год, но этот байк выпущен не раньше 1989 года (об это свидетельствуют наклейки Jawa на баке).

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Получается, что Jawa 350 простоял без движения более 30 лет – теперь это настоящая капсула времени. Пока неизвестно, почему владелец отказался от эксплуатации мотоцикла после покупки и даже не поставил его на учет.

Мотоцикл Jawa оснащен 343-кубовым двигателем Фото: Roma Urraco

Jawa 350 оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем объемом 343 куб. см и мощностью 25 л. с., а также 4-ступенчатой механической КПП. Он весит 156 кг и способен развить 128 км/ч. Jawa были одними из немногих импортных мотоциклов, поставлявшихся в СССР, поэтому стал культовым.

Jawa 350 638 серии выпускали с 1984 по 1993 годы

К слову, это не единственная двухколесная капсула времени в Украине — недавно был найден мотоцикл "Восход" 1980 года без пробега.

Также Фокус рассказывал про суперкар Ferrari 1989 года с пробегом менее 1000 км.