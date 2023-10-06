Мечта из 80-х: в Украине обнаружен редкий мотоцикл Jawa в отличном состоянии (фото)

Мотоцикл Jawa 638.5 — редкая переходная модель, выпускавшаяся всего два года. Байк отлично сохранился и имеет очень небольшой пробег.

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В Украине нашли классический мотоцикл Jawa 350 638.5. Редкий байк простоял более 30 лет заброшенным в гараже. О нем рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который ищет подобные капсулы времени.

Jawa 638.5 — редкая модель мотоцикла Фото: Roma Urraco

Мотоцикл Jawa 638.5 – раритет, ведь его выпускали всего два года – с 1984 по 1986 гг. Он был своего рода переходной моделью между классической Jawa 634 (с чугунными цилиндрами) и более новой Jawa Lux.

Приборы Jawa светятся в темноте Фото: Roma Urraco

Байк Jawa 638.5 оснащен стандартным двухцилиндровым двигателем объемом 343 куб. см и мощностью 26 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП он развивает 133 км/ч.

Пробег Jawa — всего 4474 км Фото: Roma Urraco

В 80-е такие мотоциклы "Ява 350" очень ценились. Конкретно этот байк имеет пробег всего 4474 км и отлично сохранился, ведь был законсервирован в гараже.

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Владелец Jawa 350 доработал мотоцикл. Так, стрелки и циферблаты окрашены люминесцентной краской и светятся в темноте.

Мотоцикл очень хорошо сохранился Фото: Roma Urraco

А бензобак "Явы" переделан под горловину и крышку от "Жигулей" — таким образом ее можно было закрыть на ключ и не бояться, что кто-то украдет бензин из бака (в конце 80-х такие случаи уже не были редкостью).

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