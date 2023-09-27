Капсула времени из 70-х: в Украине обнаружен 50-летний универсал ВАЗ без пробега (видео)

ВАЗ-2102 поставили в гараж сразу после покупки в 1973 году. Универсал отлично сохранился и выглядит как новый.

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В Украине найдена настоящая капсула времени – универсал ВАЗ-2102 1973 года в состоянии нового авто. Он полвека простоял в гараже под Киевом. О находке рассказал блогер Roma Urraco, специализирующийся на поиске подобных машин.

ВАЗ-2102 полвека простоял в гараже Фото: Roma Urraco

История ВАЗ-2102 весьма интересная. В 1973 году ее приобрел за полученные в наследство деньги врач из Ирпеня, работавший в Киеве. Он практически не умел водить машину, поэтому ее пригнали ему домой, завели в гараж и поставили на колодки. С тех пор универсал ВАЗ так и стоял.

Пробег ВАЗ-2102 на одометре – всего 80 км. У автомобиля родная резина, а боковые зеркала заднего вида и колпаки колес даже не установлены. Сохранены документы на машину и оригинальный набор инструментов.

Автомобиль отмыли и отчистили Универсал выглядит как новый Салон ВАЗ-2102 отлично сохранился Сохранены оригинальные инструменты Колпаки ВАЗ-2102 так и не установили

За полвека в гараже "двойка" ВАЗ покрылась слоем пыли и грязи. Когда ее отмыли, то оказалось, что состояние авто отличное. На его кузове нет ржавчины, а салон выглядит как новый.

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Двигатель не только чистый, но и легко заводится. Теперь у авто будут новые владельцы и начнется вторая жизнь.

Напомним, что универсал Лада-2102 выпускали с 1971 по 1986 годы. Ранние модели, как эта, оснащались 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.

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