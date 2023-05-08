В Великобритании обнаружили заброшенные "Жигули" с правым рулем (фото)

Небольшую партию ВАЗ-2102 выпустили с правым рулем. Экспортная версия универсала отличается улучшенным салоном.

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В Великобритании в старом сарае неожиданно нашли ВАЗ-2102 1978 года. Универсал простоял заброшенным среди мусора не один год. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Автомобиль покрыт слоем грязи и проржавел

Универсал "Жигули" обнаружил агент по продажи недвижимости – машина досталась ему вместе с приобретенным домом и участком. Теперь британец хочет продать авто и просит за него 3000 фунтов стерлингов ($3800).

Фонари и дверь багажника авто сняты ВАЗ-2102 выставлен на продажу

Такая цена ВАЗ-2102 – немалая, если учесть состояние автомобиля. Он покрыт пылью и грязью, местами проржавел и полуразобран. Фонари, дверь багажника и заднее стекло сняты и лежат отдельно. Пробег "Жигулей" составляет 83 600 км.

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Высокую стоимость продавец объясняет редкостью модели. Это специальная экспортная версия ВАЗ-21022 с правым расположением руля. Таких авто для стран с левосторонним движением выпустили очень немного и всего их в Великобритании осталось лишь несколько этих машин.

До наших дней дошло лишь несколько праворульных ВАЗ-2102

Универсал ВАЗ-21022 отличается от стандартной модели наличием заднего стеклоочистистеля и улучшенным салоном с сиденьями от ВАЗ-2106. Под капотом установлен стандартный 1,2-литровый двигатель мощностью 64 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что недавно в Великобритании обнаружили и праворульный универсал "Москвич".

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