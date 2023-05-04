В Великобритании обнаружен редкий универсал "Москвич" с правым рулем (фото)

Мало кто знает, что универсалы "Москвич-427" поставлялись на экспорт. Для стран с левосторонним движением была создана праворульная версия модели.

Related video

В Великобритании неожиданно нашли универсал "Москвич-427П" 1972 года. У универсала правое расположение руля, что является большой редкостью для советских авто. О машине рассказали на сайте Mathewsons.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: скриншот/YouTube

Как известно, "Москвич-427" — универсал на базе массовой модели 412. Он гораздо реже седана – с 1967 по 1976 годы выпущено 32 849 авто тогда, как тираж "Москвич-412" превысил 2 миллиона единиц.

Праворульные "Москвичи" поставляли на экспорт Фото: скриншот/YouTube

Не все знают, что автомобили "Москвич" поставлялись на экспорт не только в страны соцлагеря. Праворульный универсал "Москвич-427П" продавалась в Великобритании и ряде других стран с левосторонним движением. Выпущено очень немного таких авто.

Универсал эксплуатировался в качестве рабочего авто Фото: скриншот/YouTube

Помимо расположения руля, "Москвич-427П" практически ничем не отличается от обычного универсала. Под капотом установлен стандартный 1,5-литровый мотор мощностью 75 л. с.

Важно

В заброшенном гараже нашли один из самых первых Ford Mustang в истории (фото)

"Москвич-427П" неплохо сохранился, хотя ранее активно эксплуатировался в качестве рабочего авто и даже получил фаркоп и лебедку. На кузове нет ржавчины, да и отделка салона в приличном состоянии. Пробег авто составляет 124 400 км.

Недавно универсал "Москвич" с правым рулем продали на аукционе за него заплатили 4200 фунтов стерлингов ($5300).

Ранее Фокус сообщал, что новый "Москвич 6" оказался китайским хэтчбеком JAC.

Также мы писали, что в Украине продается уникальный BMW M5 E34 ручной сборки.