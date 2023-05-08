У Великобританії виявили покинуті "Жигулі" з правим кермом (фото)

Невелику партію ВАЗ-2102 випустили із правим кермом. Експортна версія універсала відрізняється покращеним салоном.

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У Великій Британії у старому сараї несподівано знайшли ВАЗ-2102 1978 року. Універсал простояв занедбаним серед сміття не один рік. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Автомобіль покритий шаром бруду та проіржавів

Універсал "Жигулі" виявив агент з продажу нерухомості — машина дісталася йому разом із придбаним будинком та ділянкою. Тепер британець хоче продати авто та просить за нього 3000 фунтів стерлінгів ($3800).

Ліхтарі та двері багажника авто знято ВАЗ-2102 виставлено на продаж

Така ціна ВАЗ-2102 — чимала, якщо врахувати стан автомобіля. Він покритий пилом та брудом, місцями проіржавів та напіврозібраний. Ліхтарі, двері багажника та заднє скло зняті та лежать окремо. Пробіг "Жигулів" складає 83 600 км.

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Високу вартість продавець пояснює рідкістю моделі. Це спеціальна експортна версія ВАЗ-21022 із правим розташуванням керма. Таких авто для країн із лівостороннім рухом випустили дуже небагато і всього їх у Великій Британії залишилося лише кілька цих машин.

До наших днів дійшло лише кілька праворульних ВАЗ-2102.

Універсал ВАЗ-21022 відрізняється від стандартної моделі наявністю заднього склоочисника та покращеним салоном з сидіннями від ВАЗ-2106. Під капотом встановлений стандартний 1,2-літровий двигун потужністю 64 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що нещодавно у Великій Британії виявили і праворульний універсал "Москвич".

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