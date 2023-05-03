У покинутому гаражі знайшли один із найперших Ford Mustang в історії (фото)
Кабріолет Ford Mustang випустили 14 квітня 1964 року — в день презентації культової моделі. Раритетне авто оснащене 4,2-літровим V8 та автоматичною КПП.
У США знайшли занедбаний кабріолет Ford Mustang 1964 року. Раритетний автомобіль останні 15 років простояв у гаражі та не виїжджав на дороги. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
З'ясувалося, що цей непомітний на вигляд Ford Mustang першого покоління має історичну цінність. Виявлено один із перших випущених автомобілів цієї моделі.
Офіційна презентація Ford Mustang відбулася 14 квітня 1964 року і саме тоді на модель почали приймати замовлення. Власне 14 квітня і випустили конкретно цей кабріолет. Це один із найстаріших збережених Mustang, хоча до наших днів дійшли і деякі передсерійні прототипи моделі.
Стан авто — не ідеальний, хоча його пробіг відносно невеликий — 113 тис. км. Ford Mustang перефарбований і місцями проіржавів, а його салон потребує хімчистки. Двигун не заводиться і, на додаток, потрібно замінити піддон картера і бензобак. Проте авто збираються продати на онлайн-аукціоні eBay без реставрації.
Кабріолет Ford Mustang 1964 оснащений 4,2-літровим V8 потужністю 164 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 10 с і розвиває 170 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що у США виявлено дуже рідкісний Ford Mustang від McLaren у стані нового авто.
Також ми писали, що найстаріше авто у світі успішно пройшло техогляд у Німеччині.