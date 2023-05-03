У покинутому гаражі знайшли один із найперших Ford Mustang в історії (фото)

Кабріолет Ford Mustang випустили 14 квітня 1964 року — в день презентації культової моделі. Раритетне авто оснащене 4,2-літровим V8 та автоматичною КПП.

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У США знайшли занедбаний кабріолет Ford Mustang 1964 року. Раритетний автомобіль останні 15 років простояв у гаражі та не виїжджав на дороги. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Пробіг авто складає 113 тис. км Фото: autoevolution.com

З'ясувалося, що цей непомітний на вигляд Ford Mustang першого покоління має історичну цінність. Виявлено один із перших випущених автомобілів цієї моделі.

Кабріолет потребує реставрації Фото: autoevolution.com

Офіційна презентація Ford Mustang відбулася 14 квітня 1964 року і саме тоді на модель почали приймати замовлення. Власне 14 квітня і випустили конкретно цей кабріолет. Це один із найстаріших збережених Mustang, хоча до наших днів дійшли і деякі передсерійні прототипи моделі.

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Стан авто — не ідеальний, хоча його пробіг відносно невеликий — 113 тис. км. Ford Mustang перефарбований і місцями проіржавів, а його салон потребує хімчистки. Двигун не заводиться і, на додаток, потрібно замінити піддон картера і бензобак. Проте авто збираються продати на онлайн-аукціоні eBay без реставрації.

Під капотом встановлений 4,2-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Кабріолет Ford Mustang 1964 оснащений 4,2-літровим V8 потужністю 164 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 10 с і розвиває 170 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у США виявлено дуже рідкісний Ford Mustang від McLaren у стані нового авто.

Також ми писали, що найстаріше авто у світі успішно пройшло техогляд у Німеччині.